Ο Πανσερραϊκός μπήκε με σκύλους οδηγούς στην παγκόσμια ημέρα ζώων

Δίπλα στα άτομα με αναπηρία οράσεως στέκεται ο Πανσερραϊκός, φιλοξενώντας σκύλους-οδηγούς στον χθεσινό (4/10) αγώνα με τον Αστέρας Aktor, με στόχο να στείλει μήνυμα ευαισθητοποίησης.

Η ενημέρωση της σερραϊκής ΠΑΕ:

«Το Σάββατο 04/10 και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων, η ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ τίμησε την παρουσία των σκύλων οδηγών και των ανθρώπων που στέκονται ακούραστα δίπλα στα άτομα με αναπηρία οράσεως, φιλοξενώντας στον αγωνιστικό χώρο και στο πλαίσιο του αγώνα κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης, δύο κουτάβια που βρίσκονται υπό εκπαίδευση και δύο ενήλικους σκύλους της ράτσας Λάμπραντορ Ριτρίβερ εκ των οποίων ο ένας είναι οδηγός.

Με αυτή τη δράση θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα ευαισθητοποίησης και σεβασμού προς τα ζώα, αλλά και προς όλους τους συνανθρώπους μας που δίνουν καθημερινά μαθήματα δύναμης και αξιοπρέπειας.

Ευχαριστούμε θερμά τον «Κυνολογικό Όμιλο Ελλάδος», τον «Κυνοφιλικό Όμιλο Ριτρίβερ Ελλάδος», το «κέντρο σκύλοι οδηγοί Ελλάδος», καθώς και τους κ.κ. Παπαδόπουλο-Θεοδωρίδη Παναγιώτη πρόεδρο του Κυνοφιλικού Ομίλου Ριτρίβερ Ελλάδος και Γκαγκούλη Νικόλαο, μέλος της ποδοσφαιρικής Εθνικής Ομάδας Τυφλών Ελλάδας και χειριστή της πανέμορφης Τζάκι».