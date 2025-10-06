Το top-10 της αγωνιστικής με γκολάρες, 4άρες, προσπεράσεις και ρεκόρ!

Κάθε Δευτέρα το SDNA σας παρουσιάζει το top-10 του Σαββατοκύριακου στα ευρωπαϊκά γήπεδα.

«Γεμάτο» μενού και αυτή την αγωνιστική στα γήπεδα της Ευρώπης…

Βίνι, Μπαπέ και στο Νο1 της La Liga η Ρεάλ

Η Βιγιαρεάλ έχει εξαιρετική παράδοση κόντρα στην Ρεάλ τα τελευταία χρόνια, όμως η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο μπροστά τα σπάει. Οι Blancos το βράδυ του Σαββάτου (04/09) πήραν «καθαρή» νίκη με 3-1 στο Santiago Bernabeu, με τον Βινίσιους να ανοίγει στο σκορ και να βάζει και το δεύτερο με πέναλτι που του «παραχώρησε» ο Μπαπέ. Παρά τη μείωση από τους Amarillos, ο Κιλιάν είχε καλό κάρμα και «κλείωσε» τη νίκη στο φινάλε. Στο +2 από την Μπαρτσελόνα παρέμειναν οι Merengues μετά το τέλος της αγωνιστικής.

Villarreal keeper tried to mess with Vinícius but Mbappé stepped in… my captain yall ❤️pic.twitter.com/mQ64imtEjv — Ema 🇫🇷 (@iluvkylian) October 4, 2025



Η Τσέλσι γκρέμισε την Λίβερπουλ από την κορυφή στο 96’

Τα έχασε όλα μέσα σε δύο αγωνιστικές η Λίβερπουλ. Η ομάδα του Άρνε Σλοτ ηττήθηκε για δεύτερo σερί ματς στις καθυστερήσεις με 2-1 και μετά το απόλυτο, έχασε και την κορυφή της Premier League. Η Τσέλσι ήταν ανώτερη στη ματσάρα του Stamford Bridge και παρότι οι Reds ισοφάρισαν απένειμε δικαιοσύνη στο 96΄με το γκολ του 18χρονου wonderkid, Εστεβάο. Στο -1 από την κορυφή και την Άρσεναλ είναι πλέον οι Reds, στο -5 η Τσέλσι. Για πρώτη φορά έπειτα από 2.5 χρόνια έκαναν 3 διαδοχικές ήττες οι Μερσεϊσαϊντερς, για πρώτη φορά συνέβη αυτό στην καριέρα του Ολλανδού τεχνικού τους.

For the first time this season, Liverpool had less possession (47%) than their opposition in a Premier League match.📉 pic.twitter.com/m0I1x2Frc4 — WhoScored (@WhoScored) October 4, 2025



Στην κορυφή της Premier League η Άρσεναλ

Την κορυφή της Premier League έκανε δική της αυτή την αγωνιστική η Άρσεναλ. Και κάθε άλλο παρά τυχαία. Όχι ότι είναι κάποιο μεγάλο κατόρθωμα να νικήσεις την Γουέστ Χαμ εντός, όμως όποιος είδε το ματς κατάλαβε πως ούτε εύκολη δουλειά υπάρχει. Στα 300 ματς του Μίκελ Αρτέτα στον πάγκο οι Gunners του έκαναν δώρο το 2-0 με το οποίο προσπέρασαν την Λίβερπουλ έπειτα από 7 αγωνιστικές. Έχουν την καλύτερη επίθεση, την καλύτερη άμυνα, έχουν βγάλει από το πρόγραμμα τους Reds και την Σίτι, έχουν πλέον γεμάτο ρόστερ. Ίσως, ίσως είναι η χρονιά της Άρσεναλ.



Finishing with aplomb.



The technique, Declan 😮‍💨 pic.twitter.com/KhrzytWAck — Arsenal (@Arsenal) October 5, 2025



Νάπολι και Ρόμα έχει η κορυφή της Serie A

Η Ρόμα ζει απίθανες στιγμές στις πρώτες μέρες του Τζανπιέρο Γκασπερίνι στον πάγκο. Οι Giallorossi παρότι βρέθηκαν να χάνουν έκαναν την ανατροπή στο Artemio Franchi κόντρα στην Φιορεντίνα (1-2) και πήγαν στην κορυφή κάνοντας το 5/6 στην Serie A. Εκεί την ακολούθησε η πρωταθλήτρια, Νάπολι, η οποία χρειάστηκε επίσης ανατροπή για να λυγίσει εντός έδρας την Τζένοα (2-1). Αυτές οι δύο έμειναν μόνες αφού η Μίλαν έμεινε στο 0-0 με την Γιουβέντους.



💙🤍🇩🇰 Two Serie A goals, two Champions League goals for Ramsus Højlund as Napoli player.



One more key goal against Genoa today. pic.twitter.com/6BhFhUD9u7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 5, 2025



10 με τόνο στα μεγάλα πρωταθλήματα η Μπάγερν, το βιολί του ο Κέιν

Ε τώρα, τι να λέμε. Μόνοι τους και όλοι οι υπόλοιποι. Η Μπάγερν Μονάχου επικράτησε εκτός έδρας της Φρανκφούρτης (0-3), με τον Κέιν να βρίσκει ξανά δίχτυα και τα ρεκόρ συνεχίζονται. Οι Βαυαροί για πρώτη φορά στην ιστορία τους τη σεζόν με 10 νίκες σε 10 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, κάτι που δεν είχε κάνει μέχρι σήμερα ποτέ, καμία από τις ομάδες από τις top-5 λίγκες. Ο Άγγλος φορ έγινε ο πρώτος από τότε που υπάρχει η Bundesliga που πετυχαίνει 11 γκολ σε 6 αγώνες, ενώ τα 25 τέρματα της ομάδας του Βινσέντ Κομπανί στο πρωτάθλημα είναι επίσης ρεκόρ.

Bayern Munich become the first club in Europe’s top 5 leagues to start a season with 10 straight wins 🤯🥇



Vincent Kompany needs more credit for what he is doing at Bayern 👏 pic.twitter.com/p64ckEqEq0 — OneFootball (@OneFootball) October 4, 2025

Harry Kane is the first player in history to score 11 goals in the first six games of a Bundesliga season. 🤯 pic.twitter.com/fMmbYaOmgp — Squawka (@Squawka) October 4, 2025



Ο Μπαπέ υποχρέωσε σε γκέλα την Παρί!

Ο Κιλιάν Μπαπέ βρέθηκε στις εξέδρες του γηπέδου της Λιλ για τον αγώνα με την Παρί Σεν Ζερμέν και η μοίρα τον δικαίωσε για την επιλογή του. Η PSG προηγήθηκε με ένα πραγματικά σπάνιο τηλεκατευθυνόμενο φάουλ του Νούνο Μέντες στο 66’, όμως το 0-1 έμεινε μέχρι το 85’ όταν ο αδερφός του Κιλιάν, Ίθαν, που είχε μπει στο ματς αλλαγή, με αριστερό πλασέ έγραψε το τελικό 1-1 και το πανηγύρισε με τον trademark τρόπο του… bro! Μόλις στο +1 πλέον από Μαρσέιγ, Λιόν, Στρασμπούρ η Παρί.

90’ I 1️⃣-1️⃣



It ends in a draw tonight.



A hard fought point against the European champions 💪#LOSCPSG pic.twitter.com/MSqaymH08c — LOSC (@LOSC_EN) October 5, 2025



Έχασε μεγάλη ευκαιρία για «διπλό» στην Γιουβέντους η Μίλαν

Ναι μεν η Μίλαν έφυγε χωρίς να ηττηθεί από την έδρα της Γιουβέντους, όμως στην πραγματικότητα απώλεσε τεράστια ευκαιρία για μια πολύτιμη νίκη. Το 0-0 σφράγισε τις προσπάθειες των δύο ομάδων στο Τορίνο, όμως η Μίλαν έχασε πέναλτι με τον Πούλισικ και τρομερές ευκαιρίες με Χιμένες και Λεάο για να πάρει ολόκληρο το ματς και να μείνει στην κορυφή. Μόλις για 2η φορά από τότε που η νίκη δίνει 3 βαθμούς οι Rossoneri κρατούν την εστία τους ανέπαφη σε 4 από τα 6 ματς πρωταθήματος. Την προηγούμενη, το 2006-07 είχαν κατακτήσει το Scudetto.

4 - AC Milan have kept the clean sheet four times in their opening six Serie A games of a season for the second time in the three points for a win era (since 1994/95), after 2006/07 (also four on that occasion). Wall.#JuventusMilan — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 5, 2025



Η Σεβίλλη του Αλμέιδα σκόρπισε με 4άρα την Μπαρτσελόνα!

Ο λόγος που η Μπαρτσελόνα έπεσε από την κορυφή της La Liga έχει όνομα και επώνυμο. Ματίας Αλμέιδα. Οι Blaugrana συνετρίβησαν από την Σεβίλλη στην Ανδαλουσία με 4-1 σε μια νίκη που είναι η μεγαλύτερή της κόντρα στους Καταλανούς από το 1951. Ο πρώην τεχνικός της ΑΕΚ παρουσίασε μια ομάδα με τρελή ενέργεια, πάθος και τρεξίματα και «έσκασε» την Μπάρτσα για την οποία ο Λεβαντόβσκι έχασε πέναλτι με το σκορ στο 2-1. Στην 6η θέση έπειτα από 8 αγωνιστικές η Σεβίλλη και το -2 από το Champions League.

Que gran técnico es Almeyda.



En 2 meses llevó al Sevilla de pelear el descenso el curso pasado a estar en puestos de Europa.



Hoy goleó al Barcelona.



Liga a la que va, liga donde tiene buenos resultados. pic.twitter.com/NpqB68KaYC — Jesús Bernal (@Jesus_Bernal) October 5, 2025



«Κλείδωσε» το μαγαζί στην επιστροφή του στο Dragao ο Μουρίνιο

Η Πόρτο είχε 9 σερί νίκες στο 2025-26 και ήθελε ακόμα μια για να γράψει το ρεκόρ στην ιστορία του συλλόγου, όμως στην επιστροφή του στο γήπεδο που χάρισε μαγικές στιγμές, ο Ζοσέ Μουρίνιο χάλασε το party. Η Μπενφίκα στάθηκε εξαιρετικά, πήρε το 0-0 και κρατήθηκε στο -4 από την κορυφή έπειτα από μια αναμέτρηση που οι ομάδες είχαν από ένα δοκάρι. Βασικός ήταν φυσικά ο Βαγγέλης Παυλίδης.

🚨 𝗦𝗧𝗔𝗧: FC Porto won 9 games in a row and needed 1 more victory to write club history, but then José Mourinho's Benfica came along! pic.twitter.com/fgXjGPmugg — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 5, 2025



Έγινε το Νο5 της Ίντερ ο Λαουτάρο

Πατά καλύτερα η Ίντερ μετά το άσχημο ξεκίνημα και με τον Λαουτάρο Μαρτίνες να ανοίγει το σκορ, έφτασε στο άνετο 4-1 επί της Κρεμονέζε και τις 3 σερί νίκες στην Serie A. Με το γκολ αυτό, ο Αργεντινός επιθετικός μπήκε στα βιβλία της ιστορίας των Nerazzurri καθώς έφτασε τα 158 έπιασε τον Λουίτζι Τσεβενίνι και έγινε ο 5ος σκόρερ τους σε όλες τις διοργανώσεις. Μπροστά του είναι κατά σειρά οι Σάντρο Ματσόλα [160], Ρομπέρτο Μπονινσένια [173], Αλεσάντρο Αλτομπέλι [209], Τζουζέπε Μεάτσα [284].



158 - Lautaro Martínez, who has scored in consecutive #SerieA matches for the first time since January, has tied Luigi Cevenini with 158 goals, placing him fifth among Inter's all-time top scorers across all competitions. Top.#InterCremonese pic.twitter.com/yokPq3foQE — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 4, 2025









