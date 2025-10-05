Δοκιμασία στον Ρέντη η Καλαμάτα – Με Νέστο ο Ηρακλής

Με έξι αναμετρήσεις ολοκληρώνεται σήμερα η δράση της 4ης αγωνιστικής της Super League 2.

Ο Ηρακλής, μετά τις δυο εκτός έδρας νίκες με τον Δημήτρη Σπανό στον πάγκο, επιστρέφει στο Καυτανζόγλειο καθώς φιλοξενεί τον Νέστο. Ο σύλλογος από τη Χρυσούπολη έρχεται από την ήττα στο γειτονικό ντέρμπι με την Καβάλα, αλλά παρουσιάζεται αρκετά αξιόμαχος. Η Καβάλα από την πλευρά της κοντράρεται με τον Μακεδονικό.

Στον Β’ Όμιλο, εχοντας κάνει το 3x3, η Καλαμάτα πηγαίνει στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη για να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό Β’ που παραμένει αήττητος και την ακολουθεί - παρέα με τον Πανιώνιο. Οι «κυανέρυθροι», από την πλευρά τους, αντιμετωπίζουν εκτός έδρας τη Μαρκό, με την ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου να είναι σε εξαιρετική κατάσταση, όπως απέδειξε κόντρα σε Άρη (δύσκολη ήττα 1-0 για το Κύπελλο) και Αιγάλεω (εκτός έδρας νίκη με το ίδιο σκορ).

Η φιλόδοξη Athens Kallithea FC ταξιδεύει στα Περιβόλια για να αντιμετωπίσει τα Χανιά. Οι Κρητικοί ακόμη δεν έχουν γευτεί τη χαρά της νίκη, παρά το ότι έδωσαν δυο παιχνίδια στην έδρα τους, εξ ου και η απομάκρυνση του Σελίμ Μπενασούρ από τον πάγκο. Σε κακή κατάσταση είναι Ηλιούπολη και Αιγάλεω που κοντράρονται στην Ηλιούπολη, με τις δυο ομάδες να βρίσκονται και σε διαδικασία αλλαγών - διοικητικών και τεχνικών, με τον Νίκο Μπαδήμα να αναλαμβάνει τους γηπεδούχους.

Στην Ερμούπολη, τέλος, η Ελλάς Σύρου φιλοξενεί τον Παναργειακό, με τις δυο ομάδες να αναζητούν το πρώτο φετινό «τρίποντο».

Αναλυτικά το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής:

Α ΟΜΙΛΟΣ

Νίκη Βόλου - ΠΑΣ Γιάννινα 1-0

ΠΑΟΚ Β - Asteras B AKTOR 0-1

Αναγ. Καρδίτσας - Καμπανιακός 2-0

Κυριακή 5/10

14:00 Ηρακλής - Νέστος Χρυσούπολης

16:00 Καβάλα - Μακεδονικός



Β ΟΜΙΛΟΣ

Ηλιούπολη – Αιγάλεω 1-2

Κυριακή 5/10

13:00 Eλλάς Σύρου - Παναργειακός

14:00 Ολυμπιακός Β – Καλαμάτα (Action 24)

14:00 Μαρκό – Πανιώνιος (Athletiko.gr)

14:00 Xανιά - Athens Kallithea

