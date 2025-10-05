Δυτικές συνοικίες ΠΑΟΚ: «Αποκλειστικός υπεύθυνος των όσων συμβαίνουν είναι ο ΑΣ»

Ανακοίνωση - ποταμός από τις Δυτικές συνοικίες του ΠΑΟΚ που περιγράφουν λεπτομερώς τα όσα συνέβησαν το τελευταίο τρίμηνο και αφορούν τη Νέα Τούμπα - Όλο το χρονικό όπως αναφέρεται από τους οπαδούς του Δικεφάλου που έζησαν από πρώτο χέρι τα γεγονότα.

Όπως σημειώνουν, λίγες μέρες μετά την... περιβόητη συνέντευξη και την αντίδραση του ΑΣ ΠΑΟΚ, ενημερώθηκαν ότι εντός 24 ωρών βρέθηκε χρηματοδότης — ο κ. Μυστακίδης — και ότι υπεγράφη μνημόνιο (σε 24 ώρες). Ο «πρώην» πρόεδρος (σ.σ. Κατσαρής) δήλωσε ότι υπέγραψε έχοντας το δικαίωμα/συγκατάθεση και των άλλων μελών του Δ.Σ., αλλά αυτά τα μέλη, σύμφωνα με τις Δυτικές Συνοικίες, δεν είχαν καν διαβάσει το μνημόνιο.

Όταν ρωτήθηκε πώς μπορεί να ακυρωθεί το μνημόνιο, ο πρώην πρόεδρος απάντησε ότι μόνο αν «πάρω την υπογραφή μου πίσω» — αλλά δεν παίρνει την υπογραφή του πίσω, εκτός κι αν παραιτηθεί. Πρόσθεσε (ενώ ήταν παρόντες πάνω από 30 άτομα) ότι θα βρεθεί ο τρόπος για να το... μετανιώσει, κάτι που στη συνέχεια ερμηνεύθηκε ως «παρεξήγηση».

Η επόμενη συνάντηση έγινε υπό περίεργες συνθήκες (τοποθεσία ανακοινώθηκε τελευταία στιγμή, απαιτήθηκαν διασφαλίσεις, αρνήθηκαν την παρουσία άλλων μελών του Ερασιτέχνη). Εκεί ο κ. Κατσαρής παραδέχτηκε λάθη και είπε ότι αν γύριζε τον χρόνο πίσω δεν θα έκανε τις κινήσεις του και τόνισε ότι αν παραιτηθεί αυτός θα έπρεπε να παραιτηθούν και όλα τα μέλη του ψηφοδελτίου, άρα υπάρχει «ηθικό θέμα» αν κάποιοι μείνουν.

Σε ερώτηση για πιθανές συνέπειες, ο πρώην πρόεδρος είπε ότι στο πίσω μέρος του μυαλού υπάρχει το ενδεχόμενο ο χρηματοδότης να θελήσει και την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Για την ΚΑΕ τόνισε ότι «δεν έχει την αίγλη» της ποδοσφαιρικής ομάδας και ίσως να μην αξίζει να αναλάβει και τις δύο δομές («να μην σηκώσει δύο καρπούζια στην ίδια μασχάλη»).

Παρακάτω η συνέχεια και όλα όσα περιγράφουν λεπτομερών οι Δυτικές συνοικίες:

Ήρθε η ώρα λοιπόν ως ΔΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ, σε συνέχεια των λόγων και των πράξεων μας και κρίνοντας την σπουδαιότητα των στιγμών, να ενημερώσουμε τον απλό κόσμο του ΠΑΟΚ,για το περιεχόμενο των συνομιλιών και των συναντήσεων που είχαμε το τελευταίο τρίμηνο, μετά πλέον την περιβόητη συνέντευξη τύπου, του πρώην πλέον ανίκανου υπαλλήλου και φιλάθλου της ομάδας των πράσινων αποχρώσεων, που δημιούργησε και διαιώνισε την διχόνοια ανάμεσα στον κόσμο του ΠΑΟΚ.

Βασικός πρωταγωνιστής όπως θα καταλάβετε είναι ο ΑΣ ΠΑΟΚ και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου καθώς και διάφοροι καλοθελητές,που προφανώς και έχουν συμφέρον προσωπικό. Κάπου εκεί στις αρχές Ιουνίου, σε επίσκεψη μας στα γραφεία του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ με σκοπό να ενημερωθούμε για την περιβόητη κάρτα φιλάθλου, έγινε αναφορά στο όνομα του κ.ΜΥΣΤΑΚΙΔΗ, η απάντηση του <<πρώην;;>> προέδρου με παρουσία και του εξαφανισμένου πλέον από τα κοινά και δεξί του χέρι Δημοκράτη Παπαδόπουλου ήταν αυτολεξεί, είναι κυβερνητικός και δεν του δίνω ούτε το σάλιο μου.

Κάποιες μέρες αργότερα και αφού έχει γίνει η περιβόητη συνέντευξη και ακολούθησε η αντίδραση του ΑΣ ΠΑΟΚ ως προς αυτήν, έχουμε ενημερωθεί ότι εντός 24 ωρών βρέθηκε χρηματοδότης,είναι ο κ.ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ και έχει υπογραφεί μάλιστα και μνημόνιο.

Μετά απο αυτό λοιπόν ακολούθησαν πάρα πολλά τηλεφωνήματα για να καταφέρουμε να βρούμε τον <<πρώην;;>> πρόεδρο για να μας ενημερώσει επί του θέματος, καταφέραμε και κλείστηκε ένα ραντεβού στα γραφεία του ΑΣ ΠΑΟΚ παρουσία του, καθώς και κάποιων μελών του διοικητικού συμβουλίου οι οποίοι παρίσταναν τις γλάστρες φυσικά. Εκεί μας ενημέρωσε ότι περίμενε μια επίσημη διόρθωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ όσον αφορά την συνέντευξη, η οποία ποτέ δεν ήρθε, οπότε με την παρότρυνση κάποιων φίλων του και επιφανών ΠΑΟΚΤΣΗΔΩΝ άρχισε να ψάχνει για χρηματοδότη, κατευθείαν επικοινώνησαν άνθρωποι του κ.ΜΥΣΤΑΚΙΔΗ μαζί του, για να του μεταφέρουν το ενδιαφέρον, βρέθηκαν μαζί του και μέσα σε 24 ώρες συνέταξαν και το μνημόνιο, το οποίο το υπέγραψε έχοντας λάβει αυτό το δικαίωμα και από τους υπόλοιπους του διοικητικού συμβουλίου, οι οποίο ακόμα δεν το έχουν διαβάσει βέβαια.

Συνεχίζοντας την συζήτηση και σε ερώτημα αν κάτι στραβώσει λόγω της συμφωνίας που πάει να κάνει με το νυν πρόεδρο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ τι θα γίνει, η απάντηση ήταν ότι στο πίσω μέρος του μυαλού μας έχουμε ότι θα θελήσει να πάρει και την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, σε ερώτηση γιατί δεν ασχολείται με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ που είναι σε συγκεκριμένη οικονομική κατάσταση, η απάντηση ήταν ότι δεν έχει την αίγλη ή δεν είναι στο επίπεδο που είναι η ποδοσφαιρική ομάδα καθώς επίσης ότι μπορεί και να μην θέλει να σηκώσει 2 καρπούζια στην ίδια μασχάλη, σε μια επόμενη ερώτηση μας πως μπορεί να ακυρωθεί αυτό το μνημόνιο,η αυθόρμητη απάντηση του ήταν μόνο αν πάρω την υπογραφή μου πίσω,εγώ την υπογραφή μου δεν την παίρνω εκτός αν παραιτηθώ και μας συμπλήρωσε επίσης παρουσία άνω των 30 ατόμων ότι αν πάρει πίσω την υπογραφή του,του έχει πει ο κ.ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ότι έχει τους τρόπους να τον κάνει να το μετανιώσει,στην άμεση αντίδραση που υπήρξε λόγω της διαφαινόμενης απειλής που αφέθηκε να εννοηθεί προς το προσώπου του οποιουδήποτε προέδρου του ΑΣ ΠΑΟΚ από τον οποιονδήποτε ,η κυβίστηση ήταν άμεση,ότι δεν καταλάβαμε καλά και ότι εννοούσε ότι δεν αρέσει στον κ.ΜΥΣΤΑΚΙΔΗ να άρουν τον λόγο τους, όπως δεν προβαίνει και ο ίδιος αντίστοιχα σε κάτι τέτοιο.

Η επόμενη συνάντηση με τον <<πρώην;; >> πλέον πρόεδρο ήταν βγαλμένη από ταινία, αφού για να συναντηθούμε μαζί του,μετά το όργιο φημών για παραίτηση,καταφέραμε και κλείσαμε ένα ραντεβού στο οποίο η τοποθεσία θα καθοριζόταν τελευταία στιγμή,θα έπρεπε να υπάρχουν κάποιες διασφαλίσεις κτλ,τα δεχθήκαμε όλα με μοναδικό όρο την μη παρουσία άλλων μελών του ερασιτέχνη στην συνάντηση μαζί του,το οποίο μας τέθηκε την ώρα που φθάσαμε.

Εκεί λοιπόν όντας σε ιδιαίτερη συναισθηματική κατάσταση μας παραδέχτηκε ότι αν γυρνούσε πίσω τον χρόνο δεν θα έκανε τις κινήσεις που έκανε και το μόνο που μεταφέρθηκε από μας ως προς το πρόσωπο του πέρα από την δεδομένη παραδοχή της παρακαταθήκης που αφήνει από την παρουσία του ήταν ότι από την στιγμή που με τις κινήσεις του,δημιούργησε μεγάλη διχόνοια στον κόσμο πρέπει να αποχωρήσει και αν τελικά παραιτηθεί,θα πρέπει να παραιτηθούν και όλοι οι υπόλοιποι γιατί ήταν συμμετέχοντες στο ένα και μοναδικό ψηφοδέλτιο που κατέβηκε στις εκλογές,οπότε δημιουργείτε πλέον ηθικό θέμα αν παραμείνουν και δεν παραιτηθούν.Εκεί έδειξε την κατανόηση στο μοναδικό μας αίτημα,που στην πορεία διαπιστώσαμε ότι μάλλον καταλάβαμε κάτι λάθος.

Από την ημέρα της προσχηματικής παραίτησης βέβαια και την μη παραίτηση σύσσωμου του συμβουλίου με αστείες δικαιολογίες,έχουμε φτάσει να δούμε συνέντευξη τύπου του ΑΣ ΠΑΟΚ που ο νυν πρόεδρος δεν μπορεί να αρθρώσει λέξη και ένας γεωπολιτικός αναλυτής μαϊντανός έφθασε να εκπροσωπεί και να αναλύει μπούρδες γελοιοποιώντας τον ΑΣ ΠΑΟΚ.Φθάσαμε στο σημείο να βλέπουμε τραπέζια μεταξύ ιδιοκτητών ιδιωτικών ΜΜΕ με μέλη του συμβουλίου του ερασιτέχνη και συζητήσεις στο μικρό χωριό της πόλης για το πώς θα μπορέσουν να βγάλουν κέρδος και από τους δύο επιχειρηματίες.

Αυτός είναι ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ,η μάνα αυτού του τεράστιου συλλόγου που απαρτίζεται απο καρεκλοκένταυρους,από ανθρώπους που τους φτύνεις και νομίζουν ότι βρέχει.

Κύριοι λοιπόν του ερασιτέχνη για μας δεν έχετε καμία νομιμοποίηση για να παίρνετε αποφάσεις και μάλιστα για τόσο σοβαρά θέματα,ήσασταν και είσαστε υποχείρια του <<πρώην;; >>προέδρου και συνεχίζετε και λειτουργείτε καθ’ υπόδειξη του.Εσείς είστε υπαίτιοι γι’αυτό που διαδραματίζεται όλους αυτούς τους μήνες και την διχόνοια που υπάρχει και αυτό θα γράψει η ιστορία.Οι κινήσεις σας που αποσκοπούν μόνο σε κέρδος ,οι αδιαφανείς διαδικασίες προς τον κόσμο και τα κρυφά μνημόνια εντός 24 ωρών συνάδουν με τον χαρακτήρα σας και δεν αντιπροσωπεύουν τα ιδεώδη του μεγάλου ΠΑΟΚ.Διαβάσαμε και ζήσαμε αυτό το διάστημα,από τον ίδιο τον ερασιτέχνη και άλλους λασπολόγους μια επίθεση προς κάποιους επιφανείς παράγοντες και μέλη του ΑΣ ΠΑΟΚ που προσπάθησαν να διαχωρίσουν την θέση τους και το κάνανε μάλιστα με επίσημη ανακοίνωση,αιτιολογώντας με σαφήνεια τους λόγους του διαχωρισμού αυτού,παράγοντες οι οποίοι επι συναπτά έτη είναι αποδεδειγμένα αιμοδότες τμημάτων όταν άλλοι δεν γνωρίζουν καν τα τμήματα που υπάρχουν.

Αυτούς λοιπόν,μετά από συνάντηση που είχαμε μαζί τους και ακούγοντας τις απόψεις τους και τα θέλω τους όσον αφορά τον ΑΣ ΠΑΟΚ,δηλώνουμε ότι τους στηρίζουμε και θα τους στηρίξουμε σε οποιαδήποτε απόφαση πάρουν για ενασχόληση,στην επόμενη μέρα που θα προκύψει στο ΑΣ ΠΑΟΚ με όποιον τρόπο αυτοί αποφασίσουν,καθιστώντας βέβαια αδιαπραγμάτευτα,τον ΑΣ ΠΑΟΚ αυτόβουλο και ανεξάρτητο σε σχέση με τον οποιοδήποτε επιχειρηματία κατέχει τις μετοχές οποιουδήποτε τμήματος.Επισημαίνουμε για μια ακόμα φορά όμως,η στήριξη μας θα συνεχίζεται όσο οι πράξεις και οι υποσχέσεις προς τον σύλλογο λαμβάνουν χώρα και πραγματοποιούνται.

Όσον αφορά τους δύο επιχειρηματίες,δεν ήμασταν,δεν είμαστε και δεν θα γίνουμε ΠΟΤΕ προσωπολάτρες κανενός,ΠΟΤΕ,καλώς να ορίσει ο κ.ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ αν τελικά αναλάβει την ΚΑΕ ΠΑΟΚ και να αποδείξει με τις πράξεις του,στο τμήμα που κράτησε τον ΠΑΟΚ όρθιο σε δύσκολες εποχές ότι μπορεί να το ξανά φέρει σε επίπεδα τέτοια,αντάξια του ντόρου που έχει γίνει και της επιθυμίας του κόσμου να αναλάβει, όσον αφορά στο άκουσμα και μόνο του ονόματος του,της αγάπης του για τον σύλλογο και της οικονομικής του δύναμης.Από την άλλη ο κ.ΣΑΒΒΙΔΗΣ πρέπει πλέον να καταλάβει,ότι μόνο με την φυσική του παρουσία μια τέτοια οντότητα όπως είναι αυτός ο σύλλογος μπορεί να λειτουργήσει.Η απουσία του και η μόνιμη υποστελέχωση της ΠΑΕ ή η στελέχωση της με ανίκανους μισθοφόρους με παχυλούς μισθούς δεν οδηγεί πουθενά ,καταφέρνει μόνο να δημιουργεί προβλήματα και γκρίνια από τον κόσμο και θα πρέπει να είναι έτοιμος να τα υποστεί.Η επικοινωνιακή πολιτική της ΠΑΕ είναι οδυνηρή,η διαφύλαξη των συμφερόντων του ΠΑΟΚ εδώ και χρόνια ανύπαρκτη και ακόμα και αυτά που του μεταφέρονται λόγω της απουσίας είναι διαστρεβλωμένα σύμφωνα με τα θέλω και τις υποδείξεις των υποβολέων.

Όπως γίνεται κατανοητό θεωρούμε αποκλειστικό υπεύθυνο όλης της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί τον ΑΣ ΠΑΟΚ και τον τρόπο που χειρίστηκε και συνεχίζει να χειρίζεται τα θέματα,ακόμα και ανάμεσα στους δύο επιχειρηματίες,με μοναδικό σκεπτικό προσωπικά οφέλη και πιθανές παροχές υπηρεσιών.Με αυτή την ανακοίνωση θέλουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο και να θέσουμε τον καθένα υπεύθυνο και υπόλογο των πράξεων του,δεν δικαιολογείται κανένας πλέον να ισχυριστεί ότι δεν ήξερε,ξέρουμε ότι θα γίνουμε δέκτες επικριτικών σχολίων και οι απόψεις μας θα δώσουν δικαίωμα εσκεμμένα λανθασμένων συμπερασμάτων από πτυχιούχους της προπαγάνδας ,όμως με παρακαταθήκη την ανιδιοτελή μας αγάπη γι’αυτά τα 4 γράμματα και την ιστορική μας διαδρομή είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τα ιδεώδη μας.

ΥΓ 1. Προχωράμε και στην παρακάτω δήλωση,που έγκειται στην σωφροσύνη και στην ανιδιοτέλεια του καθενός πώς θα την εισπράξει, και δηλώνουμε ότι στην συμπλήρωση των 100 ένδοξων χρόνων του ΠΑΟΚ μας,δεν θα ανεχθούμε από κανέναν υποτελή καρεκλοκένταυρο παράγοντα του ΑΣ ΠΑΟΚ,κανέναν νυν μεγαλομέτοχο και τις επιλογές του,κανέναν πιθανό αυριανό μεγαλομέτοχο και τις πράξεις του,κανέναν γυρολόγο παράγοντα,κανέναν ταλαίπωρο μαϊντανό των ΜΜΕ,κανέναν οπαδό ή φίλαθλο να λειτουργήσει από εδώ και πέρα με γνώμονα το προσωπικό του συμφέρον ή οτιδήποτε άλλο,ενάντια και αντίθετα προς το συμφέρον του συλλόγου.Ο οποιοσδήποτε θεωρήσουμε ότι λειτουργήσει κατ’αυτό τον τρόπο,αυτομάτως πλέον θα θεωρείται εχθρός μας με ό,τι αυτό συνεπάγεται.Είμαστε διατεθειμένοι να μπούμε σε μια οποιαδήποτε τέτοια διαμάχη,ανεξαρτήτως κόστους με αποκλειστικό σκοπό το συμφέρον του συλλόγου.

Μετά τιμής…

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΦΙΛΩΝ ΠΑΟΚ:

ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ,ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ,ΣΥΚΕΩΝ,ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ

,ΕΥΟΣΜΟΥ,ΝΕΑΠΟΛΗΣ,ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ,ΠΟΛΙΧΝΗΣ,

ΚΥΜΙΝΩΝ-ΜΑΛΓΑΡΩΝ,ΒΟΡΕΙΟΙ,ΛΑΓΚΑΔΑ