Δεν τους ξέχασε κανείς - Ο ΠΑΟΚ τίμησε τη μνήμη των έξι «αετόπουλων» (pics/vids)

Ο ΠΑΟΚ δεν ξεχνά το παρελθόν, τιμώντας σήμερα (5/10) τη μνήμη των έξι «αετόπουλων» που έχασαν τη ζωή τους το 1999 στα Τέμπη.

Πέρασαν αισίως 26 χρόνια από την πιο «μαύρη» μέρα στην ιστορία του Δικεφάλου, όταν η ζωή για έξι φίλους της ομάδας σταμάτησε στην Κοιλάδα των Τεμπών.

Μετά το ισόπαλο (1-1) απέναντι στον Παναθηναϊκό και κατά την επιστροφή των «ασπρόμαυρων», η... μοίρα είχε άλλα «σχέδια» για τα έξι αετόπουλα.

Στο φετινό ετήσιο μνημόσυνο το παρών έδωσε «σύσσωμη» η οικογένεια του ΠΑΟΚ, με το «παρών» να δίνουν οι Αντρέ Βιεϊρίνια, Κωνσταντίνος Θυμιάνης και Άγγελος Αναστασιάδης εκ μέρους του ποδοσφαιρικού τμήματος, ο Βασίλης Τριλυράκης αντιπρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, αλλά και στελέχη του «ασπρόμαυρου» ΑΣ.

Δείτε τα πλάνα του SDNA: