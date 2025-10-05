Σε ρυθμούς του ντέρμπι ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός κινείται ο κυριακάτικος Τύπος, αλλά δεν ξεχνά την δύσκολη ευρωπαϊκή εβδομάδα που προηγήθηκε.

Διαβάστε παρακάτω αποσπάσματα από την αρθρογραφία αθλητικών εφημερίδων και του διαδικτύου...

ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - SPORTDAY

Η αποψινή μάχη της Τούμπας ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό αποτελεί και για τους δύο το πιο δύσκολο παιχνίδι από το ξεκίνημα της περιόδου, εντός των συνόρων. Για τον γηπεδούχο, η αναμέτρηση με τους «ερυθρόλευκους» θα επηρεάσει, σύμφωνα με όσα προκύπτουν από τα σχετικά ρεπορτάζ, την παραμονή ή όχι του Ραζβάν Λουτσέσκου στον πάγκο του «δικεφάλου», ενώ και οι περσινοί νταμπλούχοι σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος θα μπουν σε φάση... αναταράξεων.

Ο Ρουμάνος τεχνικός είναι συνηθισμένος να τα... ακούει τα τελευταία χρόνια για οτιδήποτε στραβό, αλλά έχει αποδειχθεί ανθεκτικός. Είναι, ωστόσο, γενική παραδοχή πλέον ότι η ομάδα του παρουσιάζεται μία του ύψους και μία του βάθους και η... κλεψύδρα της υπομονής φαίνεται να αδειάζει όχι μόνο σε διοικητικό επίπεδο, αλλά και στην απαιτητική εξέδρα. Είναι ξεκάθαρο, λοιπόν, ότι η ομάδα του Πειραιά θα πρέπει να αντιμετωπίσει αυτό το ματς με την ίδια προσοχή που κόντραρε τον Παναθηναϊκό πριν από δύο εβδομάδες και να μη δώσει δικαιώματα, όπως έγινε στο γκολ του Ντέσερς. Επίσης είναι ανεπίτρεπτο για δεύτερη φορά μέσα στην ίδια εβδομάδα το σύνολο του «Μέντι» να μη μπει με τέρμα το γκάζι στο ματς, καθώς αυτό πλήρωσε και στο Λονδίνο με το γκολ του Μαρτινέλι που έκρινε, εν πολλοίς και το αποτέλεσμα στο Emirates.

ΠΑΝΟΣ ΛΟΥΠΟΣ – ΩΡΑ

Ο Νίκολιτς -ευτυχώς- αποτελεί εξαίρεση στον γενικό κανόνα των προπονητών που μιλάνε και λένε τα τετριμμένα, πριν ή μετά από οποιοδήποτε ματς. Κυνικός, ρεαλιστής, ουσιαστικός και ξεκάθαρος. Κι αυτό δεν είναι καλό μόνο για εμάς και για τον κόσμο, αλλά κυρίως για την ομάδα του. Ύστερα από αυτή την τραγική αγωνιστική εικόνα της ΑΕΚ στο Τσέλιε, ο Σέρβος κόουτς δεν άρχισε τις αμπελοφιλοσοφίες, ούτε και τις δικαιολογίες. Και κυρίως με τα λεγόμενά του και χθες στο συνδρομητικό, δεν άφησε να… περάσει έτσι αυτό που έγινε. Με τον τρόπο αυτό συν τα όσα είπε εσωτερικά στους παίκτες του, ξεκαθάρισε ότι μια τέτοια εμφάνιση δεν μπορεί να είναι ανεκτή, δείχνοντας ότι δεν υπάρχει «δεν πειράζει».

Είναι πολύ σημαντικό να είναι ξεκάθαρο και κατηγορηματικό για όλους εντός και γύρω από την ΑΕΚ, ότι δεν έγινε τίποτα επειδή η ομάδα έφτασε τα 13 ματς αήττητη, σε Ελλάδα και Ευρώπη. Αντιθέτως, θα σημαίνει πάρα πολλά, αλλά από την αρνητική πλευρά, αν φέρει δύο σερί ήττες. Και για τη νοοτροπία και για την ψυχολογία, αλλά και για την ουσία. Η ΑΕΚ πρέπει να νικήσει πάση θυσία σήμερα στο Περιστέρι, την Κηφισιά του Τετέι και να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΦΩΣ

Η πρώτη διαβολοβδομάδα της Ευρωλίγκας ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να γνωρίζει την ήττα στη Μαδρίτη από τη Ρεάλ και να ανοίγει κουβέντα για τις ελλείψεις που έχει η ομάδα και το τι χρειάζεται. Δεδομένα αυτή την περίοδο οι Πειραιώτες δεν μπορούν να είναι πανέτοιμοι και θα ήταν αφύσικο και προβληματικό να ήταν πανέτοιμοι και σε υψηλό ρυθμό έντασης. Είναι λογικό ο Ολυμπιακός ακόμα να ψάχνεται και να προσπαθεί να βρει τα πατήματα του. Μία ήττα στη Μαδρίτη δεν λέει απολύτως τίποτα για τους «ερυθρόλευκους» και με τον Γιώργο Μπαρτζώκα πριν την έναρξη της σεζόν να έχει δηλώσει πως είναι ικανοποιημένος με το ρόστερ που έχει στη διάθεση του. Έτσι όπως είναι η δομή της διοργάνωσης πλέον έχει ελάχιστη σημασία το τι θα γίνει στην κανονική διάρκεια. Εάν η ομάδα έχει ικανότητες να φορτσάρει στο κρίσιμα σημεία για να διεκδικήσει το τρόπαιο μικρή σημασία έχει αν θα βγει πρώτη ή δεύτερη ή και τέταρτη.

Μικρό λοιπόν το κακό που έπαθε ο Ολυμπιακός από την ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης και ειδικά σε μία περίοδο που ακόμα λείπουν κομμάτια του παζλ και ο Μπαρτζώκας δηλώνει σε κάθε τόνο πως είναι σίγουρος για την ομάδα του και ικανοποιημένος από το ρόστερ που έχει στα χέρια του. Επίσης γι' αυτή την περίοδο είναι και καλά για την ομάδα να έχει τέτοια ματς που θα αναδείξουν τις αδυναμίες και τι λείπει ακόμα για να φτάσουν όλα σε ένα υψηλό επίπεδο. και μη ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός που ακόμα ψάχνει τα πατήματα του έχει κάνει ένα εντυπωσιακό πρώτο ημίχρονο.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ - REAL NEWS

Αλλο να χάνεις στο Λονδίνο από την Αρσεναλ και στο Βίγκο από τη Θέλτα και άλλο να ταπεινώνεσαι από μια άσημη ολλανδική ομάδα και να πετάς λευκή πετσέτα με αντίπαλο από τη Σλοβενία. Το διήμερο της περασμένης Τετάρτης και Πέμπτης ήταν εφιαλτικό για τις ομάδες του Big4, που με ανάλογα αποτελέσματα σαφώς δεν μπορούν να πάνε πουθενά. Ο Ολυμπιακός ήταν η μοναδική ελληνική ομάδα που στάθηκε με αξιοπρέπεια. Ηττήθηκε από την Αρσεναλ, αλλά πολέμησε το παιχνίδι και ικανοποίησε τον κόσμο του. Με εξαίρεση το πρώτο τέταρτο που οι Λονδρέζοι ήταν καταιγιστικοί και πέτυχαν το πρώτο τους τέρμα, ο Ολυμπιακός ήταν ανταγωνιστικός. Ο ΠΑΟΚ έχασε από τη Θέλτα, διότι είχε το μυαλό του στο αποψινό ντέρμπι της Τούμπας. Φάνηκε από την ενδεκάδα του Λουτσέσκου, ο οποίος δεν ξεκίνησε στο Βίγκο τη μισή βασική ομάδα! Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χαλάσει το μυαλό των παικτών του που είχαν έναν παθητικό ρόλο. Ναι μεν ο ΠΑΟΚ σκόραρε πρώτος κόντρα στη ροή του αγώνα, αλλά δέχτηκε την ισοφάριση στο φινάλε του ημιχρόνου και στην επανάληψη έγινε το φυσιολογικό. Η Θέλτα πήρε εύκολα την πρώτη νίκη της στη φετινή σεζόν απέναντι σε μια ομάδα που πλέον δεν έχει αγωνιστική ταυτότητα.

Ο Παναθηναϊκός έκανε το τέλειο χαρακίρι με κάποια Γκόου Αχέντ Ιγκλς. Στο πρώτο ημίχρονο την έπαιξε σαν τη γάτα με το ποντίκι. Μιλάμε για μια ομάδα που στην Ελλάδα θα μαχόταν για τη σωτηρία της. Και όμως ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ηττηθεί και να διασυρθεί. Σκόραρε στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου και πίστεψε ότι το ματς τελείωσε. Ο άπειρος Κόντης έβγαλε τον Σφιντέρσκι χωρίς να διαθέτει δεύτερο φορ, άδειασε την επιθεσή του και έστειλε το μήνυμα στους αντιπάλους «ελάτε να μας ισοφαρίσετε». Η ΑΕΚ προσγειώθηκε ανώμαλα στη Σλοβενία και αποδείχθηκε ότι ήταν αδιάβαστη και απροετοίμαστη ψυχολογικά. Προηγήθηκε νωρίς στο σκορ και μετά χάθηκε από το γήπεδο. Η Τσέλιε λες και ήταν μια υπερομάδα. Αθλητική, γρήγορη, επιθετική. Ήταν δύο και τρεις ταχύτητες πάνω και ισοπέδωσε την ΑΕΚ που προερχόταν από 13 αγώνες χωρίς ήττα και βλέποντάς την αναρωτιόσουν πώς αυτή η ομάδα ήταν αήττητη. Τόσο άθλια ήταν η εικόνα της σε όλους τους τομείς.

