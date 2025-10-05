Μουντιάλ U20: Στους «16» Ιταλία, Μεξικό και Ισπανία, «ζωντανή» η Αυστραλία

Τρία εισιτήρια για τους «16» στο Παγκόσμιο Κύπελλο U20 «σφραγίστηκαν» τα ξημερώματα.

Το Μεξικό νίκησε (1-0) το Μαρόκο- που είχε ήδη προκριθεί-και τερμάτισε δεύτερο στον Γ' όμιλο, ενώ η Ισπανία απέκλεισε τη Βραζιλία επικρατώντας με το ίδιο σκορ (1-0)και εξασφάλισε τη θέση της στα νοκ άουτ, τερματίζοντας τρίτη στο ίδιο γκρουπ, σε συναντήσεις για το Παγκόσμιο Κύπελλο U20 που φιλοξενείται στη Χιλή.

Στον Δ' όμιλο, η Αργεντινή τερμάτισε πρώτη, αφού νίκησε (1-0) -και-την Ιταλία, η οποία προκρίθηκε ως δεύτερη. Η Αυστραλία κέρδισε (3-1) την Κούβα και κατέλαβε την τρίτη θέση και η μοίρα της θα κριθεί από τα τέσσερα τελευταία παιχνίδια των Ε' και Στ' ομίλων, απόψε και τα ξημερώματα.

Τα αποτελέσματα αυτά πάντως εξασφάλισαν την πρόκριση της Νότιας Κορέας από τον Β' όμιλο, ενώ το ζευγάρι του ΣΤ' ομίλου, Κολομβία και Νορβηγία, έχουν επίσης εγγυημένη την πρόκριση.

Οι νικητές και οι δεύτερες των έξι ομίλων θα προκριθούν στη φάση των «16», που θα ολοκληρωθεί με τις τέσσερις καλύτερες ομάδες που θα πάρουν την τρίτη θέση.

Οι 16 που θα προκριθούν θα αγωνιστούν σε νοκ άουτ φάση μέχρι τον τελικό στο Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos στις 19 Οκτωβρίου.

