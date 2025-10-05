ΑΕΚ: Από το Περιστέρι στο… Τέξας ο Πινέδα

Ο Ορμπελίν Πινέδα κλήθηκε στην εθνική ομάδα του Μεξικού για τα φιλικά παιχνίδια του Οκτωβρίου.

Βασικό στέλεχος της εθνικής ομάδας του Μεξικού είναι ο Ορμπελίν Πινέδα και γι’ αυτό κλήθηκε για τα φιλικά παιχνίδια με την Κολομβία τα ξημερώματα της Κυριακής (12/10) και τον Ισημερινό, τα ξημερώματα της Τετάρτης (15/10). Τα παιχνίδια θα διεξαχθούν στο Τέξας.

Το Μεξικό, ως συνδιοργανώτρια χώρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, έχει εξασφαλισμένη τη θέση στην τελική φάση και γι’ αυτό δίνει στα παράθυρα φιλικά προετοιμασίας, προκειμένου ο Χαβιέ Αγκίρε να βγάλει τα συμπεράσματά του για την τελική αποστολή το καλοκαίρι.

Ο Πινέδα θα αναχωρήσει για την άλλη άκρη του Ατλαντικού μετά το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Κηφισιά στο Περιστέρι και η επιστροφή του αναμένεται την Παρασκευή, πριν από το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.