Μάχη-φωτιά το ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός – Δοκιμασίες για ΑΕΚ, Παναθηναϊκό

Το ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, στην Τούμπα, δεσπόζει στο σημερινό πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής της Super League.

Όλα τα φώτα της σημερινής δράσης στη Stoiximan Super League για την 6η αγωνιστική είναι στραμμένα στην Τούμπα και το ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός στις 20:30. Το ντέρμπι έχει μεγάλη σημασία και για τις δυο ομάδες που θέλουν τη νίκη, μετά από μια δύσκολη ευρωπαϊκή εβδομάδα.

Για τον «Δικέφαλο του Βορρά», το παιχνίδι αυτό έχει κρίσιμο χαρακτήρα, καθώς καλείται να βγάλει αντίδραση μετά από μια σειρά κακών αποτελεσμάτων. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου μετρούν πέντε ματς χωρίς νίκη και θέλουν να βάλουν τέλος σε αυτό το αρνητικό σερί, για να μη χάσουν κι άλλο έδαφος στο πρωτάθλημα. Από την άλλη ο Ολυμπιακός προέρχεται από την ήττα στο Λονδίνο με 2-0 από την Άρσεναλ, ωστόσο στάθηκε καλά σε έναν ανώτερο αντίπαλο και αυτό κρατά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ενόψει της συνέχειας. Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν τη νίκη στην Τούμπα για να παραμείνουν στην κορυφή της βαθμολογίας.

Στις 18:00 η σημερινή αγωνιστική δράση θα αρχίσει, με τη διεξαγωγή δύο αγώνων. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στο Περιστέρι την τυπικά γηπεδούχο Κηφισιά, με στόχο να βγάλει αντίδραση μετά την πρώτη της φετινή ήττα. Η Ένωση θέλει να δείξει πως το παιχνίδι κόντρα στην Τσέλιε ήταν μια κακή παρένθεση, ενώ η αθηναϊκή ομάδα θα επιχειρήσει να τις βάλει… δύσκολα.

Την ίδια ώρα στο «Λάμπρος Κατσώνης», ο Λεβαδειακός που βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση υποδέχεται τον Παναιτωλικό, που εκτός έδρας είναι πιο επικίνδυνος. Στις 21:30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Ατρόμητο στη Λεωφόρο και θέλει να επιστρέψει στις νίκες. Το «τριφύλλι» γνώρισε μία ήττα-πισωγύρισμα με 2-1 από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς στο ΟΑΚΑ και θέλει πάση θυσία τη νίκη απέναντι στους Περιστεριώτες, προκειμένου να επανέλθει η ηρεμία, αλλά και να βρει η ομάδα μια αγωνιστική σταθερότητα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα, τα αποτελέσματα και οι μεταδόσεις της 6ης αγωνιστικής:

Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης 2-1

ΟΦΗ – Άρης 3-0

ΑΕΛ – Βόλος ΝΠΣ 2-5

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

18:00 Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, Κηφισιά – ΑΕΚ Cosmote Sport 1

18:00 «Λάμπρος Κατσώνης», Λεβαδειακός – Παναιτωλικός Novasports 2

20:30 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός Novasports Prime

21:30 «Απόστολος Νικολαΐδης», Παναθηναϊκός – Ατρόμητος Cosmote Sport 1

Η βαθμολογία

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 5 13

2. ΑΕΚ 5 13

3. ΠΑΟΚ 5 11

4. ΑΡΗΣ 6 10

5. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 6 9

6. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 5 7

7. ΚΗΦΙΣΙΑ 5 7

8. ΟΦΗ 5 6

9. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 5 5

10. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 6 5

11. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 4 5

12. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 5 4

13. ΑΕΛ 6 4

14. ASTERAS AKTOR 6 2