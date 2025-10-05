Ο Τσάβι έδωσε εντολή στους εκπροσώπους του να απορρίπτουν προτάσεις από την Σαουδική Αραβία

Ο Τσάβι παραμένει άνεργος μετά την λύση της συνεργασίας του με την Μπαρτσελόνα πριν από έναν χρόνο, με τον Ισπανό τεχνικό να ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρα τους.

Σύμφωνα, μάλιστα με δημοσίευμα του «caughtoffside», ο Καταλανός τεχνικός έχει δώσει εντολή στους εκπροσώπους του, να απορρίπτουν οποιαδήποτε πρόταση από την Σαουδική Αραβία.

Ο Τσάβι θέλει να προπονήσει ομάδα από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και είναι διατεθειμένος να περιμένει μέχρι να ανοίξει μια θέση σε ομάδα που θα καλύπτει τα «θέλω» του.

Το δημοσίευμα, αναφέρει ότι ο Τσάβι θα ενδιαφέρονταν να αναλάβει την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε περίπτωση απομάκρυνσης του Ρούμπεν Αμορίμ, θέλοντας να δοκιμάσει την τύχη του στην Premier League.