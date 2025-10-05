Χάκπο: «Όταν παίζεις σε μια μεγάλη ομάδα οι τρεις σερί ήττες δεν είναι καλό»

Ο Κόντι Χάκπο μετά την ήττα της Λίβερπουλ από την Τσέλσι, εξέφρασε την απογοήτευσή του για το αρνητικό σερί των τριών ηττών που έχουν οι «reds».

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Στο δεύτερο ημίχρονο παίξαμε καλύτερα από αυτούς. Αλλά είναι πολύ επικίνδυνοι στις αντεπιθέσεις. Είναι δύσκολο να δέχεσαι γκολ στην τελευταία φάση. Δεν καταφέραμε να διατηρήσουμε το μομέντουμ, πρέπει να αναλύσουμε το πώς και το γιατί.

Κάπως το χάσαμε λίγο και μας πίεσαν. Δεν θέλω να πω ότι έχουμε χαμηλή αυτοπεποίθηση, αλλά αυτή τη στιγμή τα πράγματα δεν πάνε όπως τα θέλουμε. Αλλά αυτό είναι μέρος του ποδοσφαίρου. Πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε γιατί γνωρίζουμε την ποιότητα που έχουμε.

Όταν παίζεις σε έναν τόσο μεγάλο σύλλογο, το να χάνεις τρεις συνεχόμενες φορές δεν είναι καλό. Το γνωρίζουμε αυτό ως παίκτες. Θα το αναλύσουμε και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ξανά το καλύτερο δυνατό».



