Διπλό ενδιαφέρον από Σαουδική Αραβία για τον Μαγκουάιρ

Ο Άγγλος κεντρικός αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον από δύο ομάδες της Σαουδικής Αραβίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Mirror», η Αλ Νασρ και η Αλ Ετιφάκ ασκούν έντονο πρέσινγκ στον 32χρονο στόπερ των «Κόκκινων Διάβολων», προκειμένου να μετακομίσει στην Σαουδική Αραβία τον Ιανουάριο.

Οι δύο ομάδες προσφέρουν στον Μαγκουάιρ πλουσιοπάροχα συμβόλαια, ενώ είναι διατεθειμένες να καλύψουν τις οικονομικές απαιτήσεις της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, για ολοκληρώσουν την μεταγραφή τον Ιανουάριο.

Το συμβόλαιο του Μαγκουάιρ με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ολοκληρώνεται το επόμενο καλοκαίρι, με τους «Κόκκινους Διάβολους» να είναι θετική σε ενδεχόμενη αποχώρησή στα μέσα της σεζόν.