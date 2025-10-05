Καλτσάς: «Συγγνώμη από τον κόσμο για τη θέση και την εικόνα μας»

Ο Νίκος Καλτσάς μετά την ήττα του Αστέρα Τρίπολης από τον Πανσερραϊκό, απολογήθηκε στον κόσμο των Αρκάδων για την βαθμολογική θέση και την εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη κάμερα της Nova:

«Ένα κακό αποτέλεσμα, μας αφήνει τελευταίους στη βαθμολογία, να σηκώσουμε κεφάλι και να βγάλουμε την ομάδα από εκεί που είναι. Είναι στο χέρι μας να δουλέψουμε και να βγάλουμε την ομάδα από εκεί που βρίσκεται.

Έχουμε καλή ομάδα, το δείξαμε στο δεύτερο ημίχρονο, δεν απειληθήκαμε σχεδόν καθόλου. Ζητάμε συγγνώμη από τον κόσμο για τη θέση της ομάδας και την εικόνα, δεν είναι ώρα να μιλήσω εγώ ή κάποιος άλλος. Να ξεκουραστούμε, να συγκεντρωθούμε και θα μιλήσουμε μέσα στην εβδομάδα».