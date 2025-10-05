Συνεχίζει με νίκες η Μαρσέιγ - Ψυχωμένη Λανς πέρασε με δέκα από την έδρα της Οσέρ

Η Μαρσέιγ δεν συνάντησε εμπόδιο κόντρα στην Μετς επικρατώντας με 3-0, την ίδια ώρα η Μπρεστ με τη Ναντ έμειναν ισόπαλες χωρίς τέρματα, ενώ στο τελευταίο παιχνίδι της ημέρας η Λανς επικράτησε με 2-1 της Οσέρ.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός Ίγκορ Παϊσάο άνοιξε το σκορ στο 51ο λεπτό για τους Μασσαλούς, με τον Ματ Ο’Ράιλι να διπλασιάζει τα τέρματα των φιλοξενούμενων στο 69΄. Το… κερασάκι στην τούρτα της άνετης επικράτησης της Μαρσέιγ… έβαλε ο Αμίν Γκιρί, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα στο 77΄.

Η Μαρσέιγ έφτασε τους 15 βαθμούς και ισοβαθμεί προσωρινά με τις Παρί Σεν Ζερμέν και Λιόν στο «ρετιρέ», με τις δύο τελευταίες όμως να έχουν αγώνα λιγότερο. Με 2 βαθμούς, στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα παρέμεινε η Μετς.

«Κουλούρια» για Μπρεστ και Ναντ

Δεν είχε νικητή η αναμέτρηση ανάμεσα σε Μπρεστ και Ναντ, με τις δύο ομάδες να μην καταφέρνουν να διασπάσουν την αντίπαλη άμυνα, με το 0-0 να μένει μέχρι το τελικό σφύριγμα. Μετά από αυτό το αποτέλεσμα η Μπρεστ βρίσκεται στην 10η θέση, ενώ η Ναντ στη 15η μια θέση πάνω από την ζώνη του υποβιβασμού.

Τεράστιο διπλό για Λανς

Η Λανς μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση με τον Έντουαρντ να κάνει το 1-0 για τη Λανς στο 14ο λεπτό. Μετά από το τέρμα που δέχθηκαν οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να ανεβάσουν τις γραμμές τους για να αντιστρέψουν της εις βάρος του κατάσταση με τον Σιεράλτα να κάνει το 1-1 στο 61′.

Το έργο της Λανς έγινε δυσκολότερο στο 73′ με τον Γκανιού να αποβάλλεται με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ωστόσο η Λανς δεν είχε πει την τελευταία της λέξη και στο 90+6′ ο Σίμα έκανε το 2-1 χαρίζοντας το τρίποντο στην Λανς. Με αυτή τη νίκη η Λανς ανέβηκε στην 4η θέση με 13 βαθμούς, ενώ στον αντίποδα η Οσέρ βρίσκεται στην 15η θέση με έξι βαθμούς.