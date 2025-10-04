Ένα ημίχρονο αρκούσε στην Ρεάλ για να «καθαρίσει» την Βιγιαρεάλ

Οι Μαδριλένοι πήραν... μπροστά στο δεύτερο ημίχρονο, επικράτησαν με 3-1 της Βιγιαρεάλ και προσωρινά σκαρφάλωσαν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της La Liga.

H Ρεάλ Μαδρίτης έψαχνε αντίδραση μετά την βαριά ήττα από την Ατλέτικο, με την ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο, μετά από ένα ανούσιο πρώτο ημίχρονο να πατάει το... γκάζι στο δεύτερο μέρος.

Ο Βινίσιους άνοιξε το σκορ στο 47΄ για να κάνει ο ίδιος το 2-0 των «μερένγκες» από το σημείο του πέλανρι στο 69΄, ενώ ο Μπαπέ στο 81΄ πέτυχε το 3ο γκολ της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Βιγιαρεάλ είχε μειώσει με τον Μικαουτάτζε στο 73ο λεπτό, ενώ τέσσερα λεπτά μετά (στο 77΄) οι φιλοξενούμενοι έμειναν με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Σαντιάγκο Μοουρίνιο.