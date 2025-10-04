Ολυμπιακός: Υποδοχή στην Θεσσαλονίκη από την «ερυθρόλευκη» ακαδημία

Η ακαδημία του Ολυμπιακού στην Θεσσαλονίκη υποδέχθηκε την αποστολή της ανδρικής ομάδας στο ξενοδοχείο που διαμένει ενόψει του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (5/10, 20:30).

Οι Πειραιώτες αντιμετωπίζουν στην Τούμπα τον ΠΑΟΚ για την 6η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος και η αποστολή της ομάδας έφτασε στην συμπρωτεύουσα το απόγευμα του Σαββάτου (4/10).

Στο ξενοδοχείο που επέλεξαν να διαμείνουν οι «ερυθρόλευκοι» αντίκρισαν μία όμορφη έκπληξη, καθώς τα παιδιά της ακαδημίας του Ολυμπιακού στην Θεσσαλονίκη τους υποδέχτηκαν με λουλούδια και χειροκροτήματα.

Οι ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο της ομάδας δεν χάλασαν... χατίρι στους αυριανούς «αστέρες» του συλλόγου και υπέγραψαν αυτόγραφα, ενώ φωτογραφήθηκαν μαζί τους σε μία όμορφη ατμόσφαιρα.