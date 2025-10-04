MENU
ΑΕΛ - Βόλος: Το... κερασάκι στην τούρτα από τον Τζόκα για το 2-5! (vid)

Ποδόσφαιρο
Με εκπληκτικό μακρινό σουτ ο Τζόκα έκανε το 2-5 για τον Βόλο μέσα στο AEL FC Arena - Δείτε το υπέροχο γκολ.
