ΑΕΛ - Βόλος: Δεύτερο γκολ του Χουάνπι και... 2-4! (vid)

Ο Χουάνπι σκόραρε ξανά και έκανε το 2-4 για τον Βόλο στο AEL FC Arena - Δείτε το νέο του τέρμα.
