Οι Βαυαροί ξεπέρασαν πολύ εύκολα και το εμπόδιο της Φρανκφούρτης (0-3) και συνεχίζουν την άπταιστη διαδρομή τους στην φετινή Bundesliga.

Πόσο κράτησε η αντίσταση της Φρανκφούρτης μέσα στο ίδιο τους του σπίτι απέναντι στους Βαυαρούς; Μόλις 20 δευτερόλεπτα. Τόσα χρειάστηκε η Μπάγερν Μονάχου μετά την σέντρα για να βρει το 0-1 με τον Λούις Ντίας και να δείξει σε όλους ότι θα συνεχίσει να παραδίδει μαθήματα της προπαίδειας του… τρία.

Ειδικά από την στιγμή που το 1-1 των γηπεδούχων (15’) ακυρώθηκε με VAR για χέρι του Ντόαν, όλοι κατάλαβαν ότι δεν υπάρχει επιστροφή.

Ο Χάρι Κέιν σκόραρε το 11ο τέρμα του στο πρωτάθλημα (27’, 0-2) μόλις σε 6 αγωνιστικές και η σεμνή τελετή έλαβε τέλος.

Ο Άγγλος αποχώρησε κουτσαίνοντας από μία σύγκρουση με τον αντίπαλο τερματοφύλακα στην επανάληψη, όμως λίγο νωρίτερα ο Λούις Ντίας (84’) με το δεύτερο του γκολ στην βραδιά υπέγραψε το τελικό 0-3, στη έκτη νίκη των Βαυαρών σε ισάριθμα παιχνίδια, με συνολικό συντελεστή τερμάτων 25-3!