Άνετη επικράτηση και 3/3 η Κ15 της ΑΕΚ

Το απόλυτο έχει η Κ15 στην εκκίνηση του πρωταθλήματος καθώς επικράτησε 3-0 της Κηφισιάς και βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας με τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες.

Ο αγώνας της 6ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Κ15 της Super League 2025-26 διεξήχθη στις εγκαταστάσεις Athens LifeTech Park στα Σπάτα.

Όπως αναφέρει η ΑΕΚ στην ενημέρωση της, «το σκορ στο ημίχρονο ήταν 1-0 από το γκολ του Κορμανού στο 30' μετά από ωραία ασίστ του Τσιφτσή. Ο Κορμανός ήταν ο σκόρερ και του δεύτερου γκολ της ΑΕΚ στο 62' μετά από ασίστ του Ανδριόπουλου, ενώ το σκορ έκλεισε στο 72' με άψογο πλασε ο Λιάκος.

Η ΑΕΚ κυριάρχησε απόλυτα σε όλο τον αγώνα και έχασε ευκαιρίες για μεγαλύτερο σκορ. Είναι στην κορυφή της βαθμολογίας με τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες».

ΑΕΚ (Σταύρος Τζιωρτζιόπουλος): Ιορδανόπουλος, Ανδρικόπουλος (66' Κανιός) Αμπελάς, Τσιφτσής, Φαναρίσιος, Κωνσταντινίδης (50' Τσαντόπουλος) Τσαχουρίδης (41' Παρασκευαϊδης) Μεργούπης, Κορμανός, Λιάκος, Δημητρούλας (59' Κουργιαντάκης).