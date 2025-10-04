MENU
ΑΕΛ - Βόλος: Άμεση απάντηση των φιλοξενούμενων με Χουάνπι και 1-2! (vid)

Ποδόσφαιρο
Ο Βόλος αντέδρασε άμεσα στο 1-1 της ΑΕΛ και με γκολ του Χούανπι πήρε ξανά προβάδισμα στο σκορ - Δείτε το τέρμα του Βενεζουελάνου.
