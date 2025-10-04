Διπλός πονοκέφαλος για Αρτέτα: Ανησυχία για Όντεγκααρντ και Ράις

Ο Μίκελ Αρτέτα έχει να αντιμετωπίσει νέα προβλήματα, μετά τη νίκη της Άρσεναλ επί της Γουέστ Χαμ με 2-0, αφού δύο βασικά γρανάζια της ομάδας αποχώρησαν τραυματίες.

Η Άρσεναλ το απόγευμα του Σαββάτου, είδε δύο από ποδοσφαιριστές της να φεύγουν τραυματίες από τον αγώνα στο «Έμιρεϊτς» και ο Ισπανός τεχνικός μόνο θετικά νέα δεν είχε.

Ο Μάρτιν Όντεγκααρντ και ο Ντέκλαν Ράις αποχώρησαν με προβλήματα, προκαλώντας έντονη ανησυχία στον Μικέλ Αρτέτα.

Ο Όντεγκααρντ στάθηκε για ακόμη μία φορά άτυχος, αφού έφυγε στο 29ο λεπτό, μετά από χτύπημα στο γόνατο.

Ο Αρτέτα δήλωσε μετά το παιχνίδι:

«Με τον Μάρτιν δεν είναι καθόλου θετικό. Ένιωσε αμέσως κάτι περίεργο μετά τη σύγκρουση. Είναι πραγματικά πολύ άτυχος. Θα δούμε τις εξετάσεις για να καταλάβουμε το μέγεθος του προβλήματος».

Στο 79ο λεπτό, ο Ντέκλαν Ράις ζήτησε αλλαγή, αφού είχε ενοχλήσεις στη μέση. Ο Ισπανός τεχνικός επιβεβαίωσε πως αποφάσισε να τον κάνει αλλαγή προληπτικά.

«Ο Ντέκλαν είχε πόνο στη μέση και μου ζήτησε να βγει. Θα περιμένουμε τον γιατρό να μας πει περισσότερα».