MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

ΑΕΛ - Βόλος: Ο Ατανάσοφ ισοφαρίζει από τα έντεκα βήματα (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Ο Γιάνι Ατανάσοφ νίκησε τον Σιαμπάνη από το σημείο του πέναλτι και ισοφάρισε για την ΑΕΛ κόντρα στον Βόλο.
ΑΕΛ - Βόλος: Ο Ατανάσοφ ισοφαρίζει από τα έντεκα βήματα (vid)