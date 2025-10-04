Χωρίς Τσάλοβ και Πέλκα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό ο ΠΑΟΚ!

Χωρίς τους Φιόντορ Τσάλοβ και Δημήτρη Πέλκα θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα, στο ντέρμπι της αγωνιστικής - Η ενημέρωση της ασπρόμαυρης ΠΑΕ.

Με δύο απουσίες, μία γνωστή αυτή του Δημήτρη Πέλκα και μία που προέκυψε μετά το παιχνίδι με τη Θέλτα και αφορά τον Φιόντορ Τσάλοβ θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής της Super League.

Δεν ανακοινώθηκε πλήρης αποστολή, προπονήθηκαν και είναι στη διάθεση του Λουτσέσκου κανονικά οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές, σύμφωνα με την ενημέρωση της ασπρόμαυρης ΠΑΕ.

Αναλυτικά:

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό στην Τούμπα.

Παίκτες και τεχνικό επιτελείο δούλεψαν στη Νέα Μεσημβρία στην τακτική προετοιμασία της αναμέτρησης, ενώ ειδικό πρόγραμμα έγινε και για τις στατικές φάσεις.

Ο Δημήτρης Πέλκας υποβλήθηκε σε θεραπεία, όπως και ο Φεντόρ Τσάλοφ , ο οποίος υπέστη κάκωση στο ισχίο και θα μείνει εκτός αγώνα.

Όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές προπονήθηκαν κανονικά και είναι στη διάθεση του Ράζβαν Λουτσέσκου.