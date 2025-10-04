Οι δηλώσεις του Σάββα Παντελίδη:
«Είναι από τα παιχνίδια που είναι άδικα. Στο πρώτο ημίχρονο μπορεί να μην ήμασταν καλοί, αλλά ο αντίπαλος δεν είχε ευκαιρία και προηγήθηκε. Στο δεύτερο προσπαθήσαμε πολύ, έδειχνε ότι θα γυρίσει, συμβαίνουν όμως αυτά, να μπει ένα γκολ από καραμπόλα… Τα παιδιά έχουν κάνει μεγάλη προσπάθεια. Η ομάδα δείχνει ότι έχει σφυγμό.».
Παντελίδης: «Είναι από τα παιχνίδια που είναι άδικα - Η ομάδα δείχνει ότι έχει σφυγμό»