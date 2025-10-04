MENU
ΑΕΛ - Βόλος: Ο Κόμπα «παγώνει» το AEL FC Arena (vid)

Με γκολ στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης ο Κόμπα άνοιξε το σκορ μέσα στο AEL FC Arena - Δείτε το τέρμα.
