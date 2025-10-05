Τσέριν: «Δεν υπάρχει χώρος για άλλα λάθη...»

Ο Άνταμ Τσέριν ξεκαθάρισε ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει πλέον κανένα περιθώριο για απώλειες, αφού έχει ήδη χάσει πολλούς βαθμούς.

Ο Σλοβένος χαφ ξεκαθάρισε ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να βρει τρόπο να αλλάξει αυτό που συμβαίνει στα τελευταία παιχνίδια, ώστε να σταματήσει να χάνει βαθμούς που δεν επιτρέπεται να «πετάει».

Οι δηλώσεις του θα προβληθούν στο pre-game της αναμέτρησης από την εκπομπή «SportShow» της Cosmote TV.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

Άνταμ όταν κάτι επαναλαμβάνεται, παύει να είναι σύμπτωση. Δεχθήκατε γκολ στο τέλος με τον Λεβαδειακό, το ίδιο ουσιαστικά έγινε τόσο κόντρα στην Κηφισιά, όσο και απέναντι στον Ολυμπιακό. Συνέβη στο τελευταίο εικοσάλεπτο απέναντι και στην Γκόου Αχέντ Ιγκλς. Η δική σου ερμηνεία για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό, ποια είναι;

«Νομίζω πως αν δεις το παιχνίδι απέναντι στους Γκόου Αχέντ Ιγκλς, τα πρώτα 60’ -70’ είχαμε τον απόλυτο έλεγχο του. Αμύνονταν χαμηλά και προσπάθησαν να κάνουν κάποιες αντεπιθέσεις, αλλά δεν τα κατάφεραν γιατί είχαμε καλή rest defence, καλό counter pressing, οπότε δεν αφήσαμε τον αντίπαλο να δημιουργήσει κινδύνους για γκολ. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να το διατηρήσουμε αυτό και στα 90’, γιατί σ’ αυτό το επίπεδο η συγκέντρωση πρέπει να υπάρχει σε όλο το ματς. Από το πρώτο λεπτό, μέχρι τις καθυστερήσεις. Είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε, γιατί διαφορετικά στο ποδόσφαιρο μπορεί σε ένα ή σε δύο λεπτά, η κακή συγκέντρωση ν’ αλλάξει όλο το παιχνίδι. Οπότε δεν πρέπει να το αφήνουμε να συμβεί, γνωρίζουμε πως έχουμε χάσει ήδη πολλούς βαθμούς και δεν υπάρχει χώρος για άλλα λάθη. Θα προσπαθήσουμε σήμερα να κάνουμε τα πάντα για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς και να εξασφαλίσουμε τη νίκη στην έδρα μας».

Στο ματς που έρχεται με τον Ατρόμητο θα αντιμετωπίσετε μια γνώριμη κατάσταση. Όπως ουσιαστική αγωνίστηκε η ολλανδική ομάδα και ο Παναιτωλικός, θα σας περιμένει, θα αμυνθεί και θα ψάξει τις στιγμές του στην αντεπίθεση. Τι πρέπει να κάνετε προκειμένου να διασπάτε ευκολότερα τέτοιες άμυνες;

«Συμφωνώ με αυτό που είπες. Νομίζω πως δεν είναι σύμπτωση όταν συμβαίνει συνέχεια αυτό το πράγμα. Και βεβαίως είναι κάτι που πρέπει ν’ αλλάξουμε αμέσως. Νομίζω ότι το κοινό στοιχείο σ’ αυτά τα παιχνίδια είναι πως παίζουμε καλά, πετυχαίνουμε γκολ, έχουμε τον απόλυτο έλεγχο και αυτό που μας λείπει είναι αυτό το δεύτερο γκολ, που φυσιολογικά θ’ αλλάξει το ματς. Επίσης θα σταματήσει τους αντιπάλους εντελώς. Αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε, να πετύχουμε το δεύτερο γκολ για να μετατρέψουμε τα παιχνίδια ευκολότερα για εμάς. Στη συνέχεια όπως είπα, τα πράγματα επαναλαμβάνονται, δεχόμαστε γκολ το οποίο είναι σίγουρα κάτι το οποίο δεν πρέπει να ξανασυμβεί. Θα πρέπει να το αλλάξουμε αμέσως, διαφορετικά χάνουμε πολλούς βαθμούς».