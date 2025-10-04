Κόντης: «Το μυαλό μας πρέπει πάντα να είναι... επιθετικό!»

Ο Χρήστος Κόντης μίλησε για το ματς του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο, εξηγώντας την νοοτροπία που θα πρέπει να έχει η ομάδα του.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού τοποθετήθηκε για την αυριανή (5/10, 21:30) αναμέτρηση με τον Ατρόμητο, εξηγώντας ότι η ομάδα του έχει δουλέψει πολύ στο να βρει τρόπους να διασπάσει τις σφιχτές άμυνες και τονίζοντας παράλληλα ότι το «Τριφύλλι» πρέπει να έχει διαρκώς στο μυαλό του το να... πνίξει τον αντίπαλό του.

Οι δηλώσεις του θα προβληθούν στο pre-game της αναμέτρησης από την εκπομπή «SportShow» της Cosmote TV.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

Αφήσατε πίσω την ευρωπαϊκή ήττα και επιστρέφετε στο Πρωτάθλημα. Σε μια συνθήκη που έχετε ζήσει ουσιαστικά στα δύο τελευταία παιχνίδια, εννοώντας ότι πιθανότατα θα βρείτε μια ομάδα που θα αμύνεται σε χαμηλά μέτρα και θα πρέπει εσείς να βρείτε τους μηχανισμούς για να τη διασπάσετε. Είχατε την υπεροχή κόντρα στην Γκόου Αχέντ Ίνγκλς, είχατε ευκαιρίες, όμως δεν δημιουργήσατε τόσες πολλές μέσα στη μεγάλη περιοχή. Πώς προσπαθείτε να το δουλέψετε για να αλλάξει αυτό;

«Μάλλον θα είναι ένα παιχνίδι που θα έχει την ίδια δυναμική. Ο Ατρόμητος είναι μια καλή ομάδα που έχει δυσκολέψει πολύ όλους τους αντιπάλους του. Είναι μια ομάδα που δύσκολα της βάζεις γκολ, μια καλά οργανωμένη αμυντικά ομάδα. Αυτό το παιχνίδι που ίσως αντιμετωπίσουμε θα είναι για εμάς σίγουρα όχι κάτι πρωτόγνωρο. Δουλεύουμε πάρα πολύ σ’ αυτό το κομμάτι και με κάποια βίντεο που δείχνουμε στους παίκτες, για τους τρόπους που μπορούν να διασπάσουν τέτοιες άμυνες. Θεωρητικά έχουμε τους παίκτες που μπορούν να παίξουν σε κλειστούς χώρους, έχουμε την τεχνική και σε όλο αυτό θα πρέπει να προσθέσω πως σε κάποια ματς τα γκολ δεν μπαίνουν και σε κάποια άλλα μπαίνουν. Είμαι χαρούμενος γιατί δημιουργούμε ευκαιρίες, είμαστε κοντά, έχουμε πολλές προϋποθέσεις, άρα αν αυτές οι προϋποθέσεις γίνουν με καλύτερες συνθήκες θα έρθουν και τα πολυπόθητα γκολ που θέλουμε».

Φαντάζομαι πως σας έχει προβληματίσει αν και βρίσκεστε λίγο καιρό στην ομάδα, το πώς αντιδρά σε κάποιες συγκεκριμένες καταστάσεις. Πώς αλλάζει αυτό και με ποιο τρόπο προσπαθείτε να μην ξανασυμβεί;

«Καταλαβαίνω σε τι αναφέρεστε. Νομίζω ότι όταν πετυχαίνουμε ένα γκολ θα πρέπει α η αντίδραση μας να είναι εντελώς διαφορετική. Είμαστε μια μεγάλη ομάδα και πρέπει να σκεφτόμαστε ότι εκεί έχεις το momentum και πρέπει να πιέσεις ακόμη πιο πολύ. Δεν θα πρέπει να σκεφτείς τίποτα άλλο, παρά επιθετικά. Γενικά πάντα το μυαλό μας πρέπει να είναι «επιθετικό». Eπιθετική άμυνα, καλή οργάνωση και να προσπαθήσουμε να «πνίξουμε» τον αντίπαλο τη στιγμή που θα υπάρχει αδράνεια από την πλευρά του».