Χωρίς Ντέσερς και Πελίστρι κόντρα στον Ατρόμητο ο Παναθηναϊκός

Οι Σίριλ Ντέσερς και Φακούντο Πελίστρι δεν υπολογίζονται από τον Χρήστο Κόντη για την εντός έδρας αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο.

Το «Τριφύλλι» υποδέχεται το βράδυ της Κυριακής (21:30) τον Ατρόμητο στην Λεωφόρο, με τους «πράσινους» να ολοκληρώνουν σήμερα την προετοιμασία τους με προπόνηση στο Κορωπί.

Μετά το τέλος του προγράμματος ο Χρήστος Κόντης ανακοίνωσε την αποστολή, από την οποία απουσιάζουν φυσικά οι Σίριλ Ντέσερς και Φακούντο Πελίστρι. Ο πρώτος έκανε σήμερα θεραπεία, ενώ ο δεύτερος ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα.

Ο Ρενάτο Σάντσες είναι κανονικά διαθέσιμος, ενώ ο Έλληνας τεχνικός πήρε μαζί του και τον Μπόκο.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το κυριακάτικο εντός έδρας παιχνίδι πρωταθλήματος Stoiximan Super League κόντρα στον Ατρόμητο.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, άσκηση κυκλοφορίας μπάλας και παιχνίδι στο μισό γήπεδο. Ατομικό έκανε ο Πελίστρι και θεραπεία ο Ντέσερς.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Χρήστος Κόντης ανακοίνωσε τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που βρίσκονται στην αποστολή. Σε αυτή είναι οι Λαφόν, Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Μπόκος».