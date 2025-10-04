Ο ΟΦΗ διέλυσε τον αγνώριστο Άρη στην Τρίπολη με 3-0, βάζοντας τέλος στο σερί ηττών του στο πρωτάθλημα. Δεύτερο διαδοχικό άσχημο αποτέλεσμα για την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ.

ΟΦΗ και Άρης αναμετρήθηκαν σε... ουδέτερη έδρα, στην Τρίπολη, για την 6η στροφή της Stoiximan Superleague.

Οι δύο ομάδες έψαχναν την νίκη για τους δικούς τους λόγους, από τη μία ο ΟΦΗ για να σβήσει το κάπως ανορθόδοξο ξεκίνημα και από την άλλη ο Άρης για να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, ενόψει και της διακοπής που έρχεται για τις Εθνικές ομάδες.

Οι τυπικά γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι, με τον Άρη να παρουσιάζει για άλλη μια φορά τις αδυναμίες του στην οργάνωση του παιχνιδιού και την ομάδα του Ράσταβατς να βγάζει ενέργεια και διάθεση να απειλήσει στο πρώτο 20λεπτο.

Η προειδοποίηση ήρθε στο 10' με μεγάλη ευκαιρία για τον ΟΦΗ, με τον Νους να κάνει το σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή μετά και την άστοχη έξοδο του Διούδη, με την μπάλα να καταλήγει κόρνερ.

Το γκολ ήρθε λίγα λεπτά αργότερα, μετά από σέντρα από την αριστερή πλευρά, με τον Σαλσίδο να πηδάει πιο ψηλά από όλους και να γράφει το 1-0 στο 18'.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον Άρη να παλεύει να βρει κάτι για να ξαναμπει στο ματς, όμως με τους Κρητικούς να αντέχουν και την ανάπαυλα να τους βρίσκει μπροστά στο σκορ.

Στην επανάληψη ο Άρης προσπάθησε να απειλήσει, όμως ο ΟΦΗ παρέμενε πιο επικίνδυνος, με τον Νους να προειδοποιεί στο 50' και τον Νέιρα να σκοράρει στο 62'.

Οι διαστάσεις θριάμβου για τους γηπεδούχους δημιουργήθηκαν με το τρίτο τέρμα, με τον Αποστολάκη να γίνεται σκόρερ στο 80ο λεπτό, μετά από κούρσα από τα δεξιά και είσοδο στην περιοχή με το αριστερό, με το πλασέ του να μην αφήνει περιθώρια στον Σωκράτη Διούδη και το σκορ να ανεβαίνει στο 3-0. Σκορ που έμελλε να είναι και το τελικό...

Ο ΟΦΗ ήταν ανώτερος σε όλη την διάρκεια του αγώνα και, παρά τις απουσίες, κατάφερε να σκορπίσει τον Άρη και να επιβληθεί για τους 3 βαθμούς της νίκης.

Η διακοπή θα βρει τις δύο ομάδες σε κοντράστ συναισθημάτων, με τον μεν ΟΦΗ να ανακτά ψυχολογία και να θέλει περαιτέρω βελτίωση, ενώ ο Άρης ψάχνει έναν έο ριστάρτ, με τα δύο τελευταία αποτελέσματα με Πανσερραϊκό και ΟΦΗ να τον αφήνουν με έναν μολις βαθμό.

Την επόμενη αγωνιστική (7η) ο Άρης υποδέχεται στο «Κλεάνθης Βικελίδης» τον Παναθηναϊκό την Κυριακή 19 Οκτωβρίου στις 19:30, ενώ ο ΟΦΗ φιλοξενείται στο Αγρίνιο από τον Παναιτωλικό το Σάββατο 18 Οκτωβρίου στις 20:00.

ΟΦΗ (Ράσταβατς): Χριστογιώργος, Γκονζάλες, Χατζηθεοδωρίδης, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Ανδρούτσος, Καραχάλιος, Νέιρα, Αποστολάκης, Νους, Σαλσίδο.

Άρης (Χιμένεθ): Διούδης, Φαμπιάνο, Τεχέρο, Βοριαζίδης, Μορουτσάν, Φρίντεκ, Σίστο, Μορόν, Γαλανόπουλος, Μόντσου, Άλβαρο.

Διαιτητης

Τζήλος Αθανάσιος (Λάρισας)

VAR: Τσακαλίδης Αλέξανδρος (Χαλκιδικής)

AVAR: Γιουματζίδης Μελέτιος (Πέλλας)

Βοηθοι

Μηνούδης Ιωάννης (Πιερίας)

Διαμαντής Λάμπρος (Ηπείρου)

Τεταρτος