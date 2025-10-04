Με μία επιστροφή και τρεις απουσίες η αποστολή της Κηφισιάς ενόψει ΑΕΚ

Η Κηφισιά αντιμετωπίζει στο Περιστέρι την ΑΕΚ για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League (5/10, 18:00) και ο Σεμπάστιαν Λέτο μετράει τις απουσίες και μία επιστροφή ενόψει του απαιτητικού αγώνα.

Ο Σεμπάστιαν Λέτο αντιμετωπίζει τρεις απουσίες ποδοσφαιριστών του ενόψει της εντός έδρας αναμέτρησης με την ΑΕΚ που θα λάβει χώρα στο Περιστέρι για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η Κηφισιά ολοκλήρωσε την προετοιμασία και ο προπονητής της Κηφισιάς πήρε μαζί του 24 ποδοσφαιριστές. Ο Εσκιβέλ είναι εκ νέου διαθέσιμος για την ομάδα των βορείων προαστίων, αντίθετα εκτός έμειναν οι Σόουζα, Βιγιαφάνιες και Πέτκοφ για διαφορετικούς λόγους.

Η αποστολή της Κηφισιάς: Ξενόπουλος, Ρόμπερτς Ραμίρες, Σιμόν, Χουχούμης, Μποτία, Μαϊντάνα, Πόκορνι, Λαρουσί, Σμπώκος, Πόμπο, Έμπο, Ρουκουνάκης, Ντίας, Πέρεθ, Εσκιβέλ, Κωνσταντακόπουλος, Αμάνι, Αντόνισε, Τζίμας, Τεττέι, Ζέρσον, Παντελίδης, Μούσιολικ.