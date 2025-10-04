Η αποστολή του Παναιτωλικού ενόψει... Λιβαδειάς

Από την αποστολή του Παναιτωλικού απουσιάζουν τέσσερις ποδοσφαιριστές, καθώς οι Λουίς, Μλάντεν και Αποστολόπουλος αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών, ενώ εκτός έμεινε και ο Αγαπάκης για το ματς κόντρα στους Βοιωτούς (5/10, 18:00).
O Γιάννης Πετράκης συμπεριέλαβε στην αποστολή τους εξής ποδοσφαιριστές: Αγκίρε, Άλεξιτς, Μπελεβώνης, Μπουχαλάκης, Τσάβες, Τσούρα, Εστεμπάν, Γαλιάτσος, Γκαρσία, Κόγιτς, Κοντούρης, Μάνος, Μανρίκε, Ματσάν, Μαυρίας, Μίχαλακ, Νικολάου, Ενκολόλο, Παρδαλός, Σιέλης, Σμυρλής, Στάγιτς, Ζίβκοβιτς.