Η αποστολή του Παναιτωλικού ενόψει... Λιβαδειάς

Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αυριανό εκτός έδρας αγώνα (5/10, 18:00) με τον Λεβαδειακό, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Super League.

Από την αποστολή του Παναιτωλικού απουσιάζουν τέσσερις ποδοσφαιριστές, καθώς οι Λουίς, Μλάντεν και Αποστολόπουλος αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών, ενώ εκτός έμεινε και ο Αγαπάκης για το ματς κόντρα στους Βοιωτούς (5/10, 18:00).

O Γιάννης Πετράκης συμπεριέλαβε στην αποστολή τους εξής ποδοσφαιριστές: Αγκίρε, Άλεξιτς, Μπελεβώνης, Μπουχαλάκης, Τσάβες, Τσούρα, Εστεμπάν, Γαλιάτσος, Γκαρσία, Κόγιτς, Κοντούρης, Μάνος, Μανρίκε, Ματσάν, Μαυρίας, Μίχαλακ, Νικολάου, Ενκολόλο, Παρδαλός, Σιέλης, Σμυρλής, Στάγιτς, Ζίβκοβιτς.

