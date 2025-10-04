Βαθμολογία Super League: Πεντάδα με… πεντάρα ο Βόλος, πισωγύρισμα για Άρη

Η ομάδα της Μαγνησίας πήρε με εκκωφαντικό τρόπο το ντέρμπι της Θεσσαλίας με την ΑΕΛ (2-5), την ώρα που ο ΟΦΗ κέρδισε πολύτιμο έδαφος, συντρίβοντας τον Άρη με 3-0.

Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά τους αγώνες του Σαββάτου για την 6η αγωνιστική έχει ως εξής:

1. Ολυμπιακός 5 13 13-3 2. ΑΕΚ 5 13 6-1 3.ΠΑΟΚ 5 11 7-4 4. Άρης 6 10 6-7 5. Βόλος ΝΠΣ 6 9 9-9 6. Λεβαδειακος 5 7 10-7 7. Κηφισιά 5 7 9-8 8. ΟΦΗ 5 6 6-9 9. Παναθηναϊκός 4 5 6-6 10. Ατρόμητος 5 5 5-5 11. Πανσερραϊός 6 5 4-11 12. Παναιτωλικός 5 4 4-6 13. ΑΕΛ 6 4 7-11 14. Αστέρας Τρίπολης AKTOR 6 2 7-12

* Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο.

Η 6η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Κυριακή 5 Οκτωβρίου με τις εξής αναμετρήσεις

18:00: Κηφισιά - ΑΕΚ

18:00: Λεβαδειακός - Παναιτωλικός

20:30: ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός

21:30: Παναθηναϊκός - Ατρόμητος

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (7η)

Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

17:00: ΑΕΛ - Ολυμπιακός

19:30: Ατρόμητος - Λεβαδειακός

20:00: Παναιτωλικός - ΟΦΗ

Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

16:00: Αστέρας Τρίπολης AKTOR - Κηφισιά

17:30: Βόλος ΝΠΣ - Πανσερραϊκός

19:30: Άρης - Παναθηναϊκός

21:00: ΑΕΚ - ΠΑΟΚ