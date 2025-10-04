Βαθμολογία Super League: Πεντάδα με… πεντάρα ο Βόλος, πισωγύρισμα για Άρη

Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά τους αγώνες του Σαββάτου για την 6η αγωνιστική έχει ως εξής:
|1. Ολυμπιακός
|5
|13
|13-3
|2. ΑΕΚ
|5
|13
|6-1
|3.ΠΑΟΚ
|5
|11
|7-4
|4. Άρης
|6
|10
|6-7
|5. Βόλος ΝΠΣ
|6
|9
|9-9
|6. Λεβαδειακος
|5
|7
|10-7
|7. Κηφισιά
|5
|7
|9-8
|8. ΟΦΗ
|5
|6
|6-9
|9. Παναθηναϊκός
|4
|5
|6-6
|10. Ατρόμητος
|5
|5
|5-5
|11. Πανσερραϊός
|6
|5
|4-11
|12. Παναιτωλικός
|5
|4
|4-6
|13. ΑΕΛ
|6
|4
|7-11
|14. Αστέρας Τρίπολης AKTOR
|6
|2
|7-12
* Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο.
Η 6η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Κυριακή 5 Οκτωβρίου με τις εξής αναμετρήσεις
18:00: Κηφισιά - ΑΕΚ
18:00: Λεβαδειακός - Παναιτωλικός
20:30: ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός
21:30: Παναθηναϊκός - Ατρόμητος
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (7η)
Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025
17:00: ΑΕΛ - Ολυμπιακός
19:30: Ατρόμητος - Λεβαδειακός
20:00: Παναιτωλικός - ΟΦΗ
Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025
16:00: Αστέρας Τρίπολης AKTOR - Κηφισιά
17:30: Βόλος ΝΠΣ - Πανσερραϊκός
19:30: Άρης - Παναθηναϊκός
21:00: ΑΕΚ - ΠΑΟΚ