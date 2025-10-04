Bundesliga: Ο Γιαννούλης «πλήγωσε» κι άλλο τον Κουλιεράκη! (vids)

Στην ελληνική μονομαχία στο Άουγκσμπουργκ, οι «λύκοι» υπέστησαν άλλη μία καθαρή ήττα (3-1) και τα πράγματα πια ζορίζουν αρκετά.

Ήταν σαν μία μάχη επιβίωσης. Αμφότερες οι ομάδες προέρχονταν από αρνητικά σερί και ο χαμένος θα έπρεπε να φλερτάρει με την ζώνη του υποβιβασμού.

Για 90 λεπτά, ο Δημήτρης Γιαννούλης και ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης είχαν πολλά να χωρίσουν, με τους Βαυαρούς να επικρατούν με 3-1 και παίρνουν οξυγόνο στην μάχη της παραμονής.

Ήταν ένα απόγευμα που ο Έλληνας στόπερ των λύκων θέλει να ξεχάσει, αφού κι ο ίδιος παρασύρθηκε στην γενική μετριότητα της Βόλφσμπουργκ που μετά το τέλος της 6ης αγωνιστικής βρίσκεται μόλις έναν βαθμό πάνω από την ζώνη του υποβιβασμού.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 5ης αγωνιστικής της Bundesliga έχουν ως εξής:

Άουγκσμπουργκ - Βόλφσμπουργκ 3-1

(3’ Μπανκς, 51’ Κομούρ, 63’ Φελχάουερ / 65’ Νταγκίμ)

Μπορούσια Ντόρτμουντ - Λειψία 1-1

(23’ Γιάν Κόουτο / 7’ Μπαουμγκάρντνερ)

Βέρντερ Βρέμης - Ζανκτ Πάουλι 1-0

(2’ Μπανγκουλά)

Μπάγερ Λεβερκούζεν - Ουνιόν Βερολίνου 2-0

(33’ Πόκου, 49’ Κοφάν)