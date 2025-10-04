Χωρίς Ρέτσο στην Τούμπα ο Ολυμπιακός (pic)

Ο Παναγιώτης Ρέτσος αισθάνθηκε ενοχλήσεις στην τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού και τέθηκε νοκ άουτ για το ντέρμπι κόντρα στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα (5/10, 20:30).

Ο αρχηγός των Πειραιωτών δεν θα ακολουθήσει την αποστολή του Ολυμπιακού στο εκτός έδρας ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για την 6η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος (5/10, 20:30), καθώς ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις τις οποίες αποκόμισε στο ματς του Λονδίνου κόντρα στην Άρσεναλ.

Οι ενοχλήσεις που αντιμετωπίζει ο Ρέτσος είχαν γίνει από χθες (3/10) γνωστές, καθώς ακυρώθηκε η κλήση του στην Εθνική ομάδα για τα ματς με Σκωτία και Δανία και στη θέση του αμυντικού των «ερυθρόλευκων» κλήθηκε ο Γιάννης Μιχαηλίδης.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εκτός από τον Ρέτσο δεν μπορεί να υπολογίζει ούτε στους τραυματίες Ροντινέι και Γιάρεμτσουκ που βρίσκονται στην τελική ευθεία για την επιστροφή τους στην αγωνιστική δράση. Αντίθετα, στην αποστολή συμμετέχουν οι Μάντσα και Βέζο.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Μάντσα, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.