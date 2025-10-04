Η Λάτσιο ήταν φάτσα με την 4η ήττα της στην Serie A, όμως ένα πέναλτι στο 13ο λεπτό των καθυστερήσεων της χάρισε τον βαθμό στο Olimpico κόντρα στην Τορίνο (3-3).

Στα χαμηλά παραμένει η Λάτσιο του Μαουρίτσιο Σάρι αφού πρέπει να νιώθει ικανοποημένη που απέφυγε την ήττα. Οι Laziali [που έμειναν στις 2 νίκες σε 6 ματς] βρέθηκαν να χάνουν στο 16’ με το γκολ του Τζιοβάνι Σιμεόνε, όμως γύρισαν το ματς με δύο τέρματα του Καντσελιέρι [24’, 40’].

Στην επανάληψη η Granata ισοφάρισε στο 73’ με τον Τσε Άνταμς και στο 93’ φάνηκε να παίρνει μεγάλη νίκη στην Αιώνια Πόλη όμως η Λάτσιο πήρε πέναλτι στο 103’ μέσω VAR και από τη βούλα ο Κατάλντι διαμόρφωσε το τελικό 3-3. Στο άλλο ματς που έγινε η ίδια ώρα, η Λέτσε πήρε την πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα με το 0-1 επί της Πάρμα και βγήκε από τη ζώνη του υποβιβασμού.