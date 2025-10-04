Κουντούς: «Χαρούμενος για το πρώτο μου γκολ, ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας στην βροχή» (vid)

Χαρούμενος για το πρώτο του γκολ στην Premier League με την φανέλα της Τότεναμ εμφανίστηκε ο Κουντούς, ενώ παράλληλα ευχαρίστησε τους φίλους της ομάδας.

Η Τότεναμ απέδρασε με το διπλό από την έδρα της Λιντς, με τον Μοχάμεντ Κουντούς να βάζει το νικητήριο γκολ.

Μετά τον αγώνα, πήρε την κάμερα των social media των «Σπερς» και μοιράστηκε ένα μήνυμα με όλους τους οπαδούς της ομάδας.

Οι δηλώσεις του Κουντούς

«Γεια σας φαν της Τότεναμ. Είμαι ο Μοχάμεντ και είμαι πολύ χαρούμενος που πέτυχα το πρώτο μου γκολ και πήραμε τους τρεις βαθμούς. Σας ευχαριστώ για την υποστηρίξει και που ήσασταν μαζί μας μια τόσο βροχερή μέρα. Πάμε Σπερς».