Με ανατροπή έφτασε στη νίκη η Κ17 της ΑΕΚ

Η Κ17 της ΑΕΚ δυσκολεύτηκε αρκετά απέναντι στο αντίστοιχο τμήμα της Κηφισιάς με τους μικρούς της Ένωσης εν τέλει να επικρατούν με ανατροπή 3-2.

Η αναμέτρηση της 6ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Κ17 της Super League 2025-26, διεξήχθη στις εγκαταστάσεις Athens LifeTech Park στα Σπάτα.



Όπως αναφέρει η Ένωση στην ενημέρωση της, «αν και οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν δύο φορές στο πρώτο μέρος με τους Χαριτίδη (21' πέν.) και Θεοδωρακόπουλο (45+2'), η ΑΕΚ -που είχε ισοφαρίσει προσωρινά στο 35' με το πέναλτι που κέρδισε ο Ποντίκης και εκτέλεσε ο Αργυρίου- κατάφερε να κάνει την ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο και να φτάσει στην τρίτη νίκη της σε ισάριθμα ματς.



Ο Ποντίκης ισοφάρισε στο 49' με κεφαλιά μετά από σέντρα του Αργυρίου και ο ίδιος παίκτης έκανε το τελικό 3-2 μετά από σέντρα του Μαρίνου και λάθος αντίδραση του αντίπαλου τερματοφύλακα. Στο 81' ο Αδάμος είχε δοκάρι με απευθείας φάουλ».



ΑΕΚ (Περικλής Παπαπαναγής): Βαζιντάρης, Μαρίνος, Τερζόπουλος, Λαμπριανίδης (79' Ταμπάκογλου) Σαλτοριάδης, Στεργιαρόπουλος, Ποντίκης (84' Καραμπιμπέρης) Φραντζεσκάκης Μαρίνος, Αργυρίου, Γερούκαλης (71' Αδάμος) Τσαντήλας