«Γκέλα» η Κ19 της ΑΕΚ και πρώτη απώλεια (pics)

Την πρώτη της βαθμολογική απώλεια είχε η Κ19 της ΑΕΚ που έμεινε στο 0-0 με το αντίστοιχο τμήμα της Κηφισιάς.

Η αναμέτρηση της 6ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Κ19 της Super League 2025-26, διεξήχθη στο δημοτικό στάδιο Καματερού.



Όπως αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση που έδωσε η Ένωση, «παρά την ανωτερότητά της και τις πολλές ευκαιρίες που δημιούργησε (με κυριότερες αυτές των Γκολφίνου, Καραργύρη και Παλαιολόγου που τους σταμάτησε ο αντίπαλος τερματοφύλακας) η ομάδα της ΑΕΚ δεν κατάφερε να φτάσει στο γκολ και έτσι υπέστη την πρώτη της βαθμολογική απώλεια στον πέμπτο αγώνα της σεζόν».



ΑΕΚ (Βασίλης Βούζας): Παπαβασιλείου, Σελλάς (68' Ποριάζης) Σαμουργασίδης (21' Φιλιππιάδης) Τσαραμανίδης, Ψυρόπουλος, Χριστακόπουλος, Κολιμάτσης, Παλαιολόγου, Ζουριδάκης (78' Ζούλιας) Γκολφίνος (78' Κούπερ) Καραργύρης.