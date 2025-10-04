Super League 2: Δύσκολες νίκες για Νίκη και Αναγέννηση - «Σεφτέ» για το Αιγάλεω

Με νίκες συνέχισαν Νίκη Βόλου και Αναγέννηση Καρδίτσας για τον Βόρειο Όμιλο - «Διπλό» για το τρομερό Αιγάλεω στην Ηλιούπολη

Η ομάδα της Καρδίτσας μετά την «τριάρα» που δέχτηκε από τη Νίκη Βόλου ήθελε να αντιδράσει απέναντι στον Καμπανιακό, τον οποίο υποδέχτηκε.

Μπορεί στο πρώτο ημίχρονο οι «κιτρινόμαυροι» να δυσκολεύτηκαν, αλλά στο 67΄βρήκαν την λύση με γκολ του Κμαγιάλ. Στο 82΄ο Καμπετσής, η τελευταία μεταγραφή της Αναγέννησης, έκανε το 2-0, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ, με την ομάδα του Καβακά να φτάνει τους 9 βαθμούς και τον Καμπανιακό να παραμένει στους 3 πόντους.

Λίγα χιλιόμετρα μακριά, στο «Παντελής Μαγουλάς», η ασταμάτητη Νίκη Βόλου υποδέχτηκε τον «προβληματικό» ΠΑΣ Γιάννινα, του οποίου επικράτησε δύσκολα με μία κεφαλιά του Λουκίνα στο 24ο λεπτό. Με τη νίκη αυτή, οι Βολιώτες έκαναν το 4/4 με την ομάδα του Κούστα να είναι η μοναδική στους δύο ομίλους χωρίς βαθμό.

Τέλος, για τον νότιο όμιλο, το Αιγάλεω «άλωσε» την Ηλιούπολη με 1-2 στην πρώτη νίκη για το Σίτυ στο πρωτάθλημα. Ο Τσιλιγγίρης με απευθείας φάουλ στο 37΄άνοιξε το σκορ, με τον Βάρκα να διπλασιάζει τα τέρματα του Αιγάλεω στο 70΄. Οι γηπεδούχοι μείωσαν απλά στο τελικό 1-2 με τον Μίγια στο 79ο λεπτό.

Με το τρίποντο αυτό, το Αιγάλεω «ανέπνευσε» έχοντας 4 βαθμούς, με την Ηλιούπολη να παραμένει ουραγός με μόλις ένα βαθμό.