Επιβλητικός Αστέρας Τρίπολης σκόρπισε τον Παναθηναϊκό με τεσσάρα

Ο Αστέρας Τρίπολης με εξαιρετική εμφάνιση επικράτησε με 4-0 του Παναθηναϊκού, για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου γυναικών.

«Πάρτι» του Αστέρα Τρίπολης απέναντι στον Παναθηναϊκό. Οι γηπεδούχες εκμεταλλεύτηκαν όλα τα λάθη της «πράσινης» άμυνας και με πρωταγωνίστρια την Σπυριδωνίδου η οποία πέτυχε 2 τέρματα, νίκησε με το επιβλητικό 4-0 και έφτασε στους 6 βαθμούς, ύστερα από 3 αγωνιστικές, μένοντας στην τρίτη θέση με ματς παραπάνω. Στους τέσσερις πόντους παρέμεινε το «τριφύλλι» και στην έκτη θέση.