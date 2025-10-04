Ζοάο Μάριο: «Μάθημα αυτό που έγινε στη Σλοβενία, πρέπει να αντιδράσουμε - Απολαμβάνω που είμαι στην ΑΕΚ»

Ο Ζοάο Μάριο εν όψει του αγώνα με την Κηφισιά μίλησε για την ήττα της ΑΕΚ στη Σλοβενία από την Τσέλιε χαρακτηρίζοντας μάθημα το συγκεκριμένο αποτέλεσμα ενώ επισήμανε πως η ομάδα του πρέπει να βγάλει αντίδραση στο προσεχές ματς.

Παράλληλα ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός επισήμανε πως απολαμβάνει την παρουσία του στην Ένωση ενώ ρωτήθηκε για το που νιώθει πιο άνετα μέσα στο γήπεδο.

Αναλυτικά όλα όσα είπε ο Ζοάο Μάριο στην κάμερα της Cosmote Tv:

Για το αν παρακολούθησε το παιχνίδι απέναντι στην Τσέλιε και τι αίσθηση του άφησε

Φυσικά, παρακολούθησα το παιχνίδι. Δεν ήταν το καλύτερο αποτέλεσμα, ήταν η πρώτη μας ήττα στη σεζόν. Μπορούμε να μάθουμε από αυτό. Ένα δύσκολο παιχνίδι για μια ευρωπαϊκή διοργάνωση, είναι πάντα δύσκολο να παίζεις εναντίον αυτών των αντιπάλων. Αλλά μπορούμε να δούμε το παιχνίδι σαν ομάδα και να διορθώσουμε κάποιες πτυχές του παιχνιδιού μας.

Για το αν θέλουν οι παίκτες να βγάλουν αντίδραση.

Ναι, είμαι περισσότερο από σίγουρος ότι όλοι γνωρίζουν πως είναι σαν «ξυπνητήρι». Όταν χάνεις ένα παιχνίδι, λειτουργεί πάντα ως τέτοιο. Ειδικά τώρα που θα παίξουμε μακριά από το γήπεδό μας, πρέπει να αντιδράσουμε και να είμαστε ανταγωνιστικοί στο πρωτάθλημα. Να συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι κάνουμε, με το να είμαστε στις πρώτες θέσεις.

Για το τι περίμενε όταν ήρθε στην ΑΕΚ και τι συνάντησε.

Το απολαμβάνω γιατί βρήκα ένα πολύ καλό γκρουπ, με θετική ενέργεια παντού στον σύλλογο, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος γιατί αυτή η ομάδα παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο, αυτό που απολαμβάνω ακόμη και στις προπονήσεις. Οπότε, είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ κι ελπίζω να βοηθήσω την ομάδα κατά τη διάρκεια της σεζόν.

Για το ποια είναι η αγαπημένη του θέση.

Θα έλεγα ότι το πιο σημαντικό πράγμα για εμένα είναι να παίζω, να είμαι μέρος της ομάδας. Ως μέσος, στο «8» και στο «10» νιώθω πιο άνετα, αλλά συμβαίνει συχνά στην καριέρα μου να παίζω τόσες πολλές φορές αριστερά, να παίζω δεξιά. Δεν βλέπω το πρόβλημα σε αυτό. Οπουδήποτε με θέλει ο προπονητής θα είμαι έτοιμος.