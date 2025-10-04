Το θέμα του προπονητή στον Παναθηναϊκό, ο Ρεμπρόφ και η... παρέμβαση Μαξίμου, η ελληνοποίηση της ΑΕΚ, η αποσυμπίεση του Γιακουμάκη και τα νεύρα στο Ρέντη. Φήμες που σπαρταράνε!

Καθημερινά οι πληροφορίες πέφτουν με τη μορφή καταιγίδας. Πριν όμως, οι ειδήσεις γίνουν ανακοινώσεις, έχουν ξεκινήσει από το επίπεδο της φημολογίας.

Εδώ, κάθε μέρα, στο newsroom του SDNA, σταχυολογούμε για εσάς, τα μεγάλα ή τα ψιλά γράμματα ειδήσεων που δημοσιεύονται ή κυκλοφορούν και σας τα παραδίδουμε στην... πόρτα. Έτσι θα έχετε πλήρη εικόνα για όσα παίζουν στην αθλητική «πιάτσα» σε επίπεδο μεταγραφών και όχι μόνο φυσικά.

*Η εδραιωμένη πεποίθηση ότι η μονιμοποίηση του Κόντη ήταν θέμα χρόνου, κλονίστηκε μετά την απρόσμενη ήττα από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς. Ο παλαίμαχος αμυντικός χρεώνεται την οπισθοχώρηση της ομάδας με την αντικατάσταση των Σφιντέρσκι και Μπακασέτα, σε ένα τάιμινγκ που η νίκη δεν είχε εξασφαλιστεί. Δεν αμφισβητείται ότι ο Κόντης διαχειρίστηκε λάθος το παιχνίδι. Ένα σφάλμα που κόστισε ακριβά με την ήττα και το παραδέχτηκε εμμέσως στη συνέντευξη Τύπου. Ασφαλώς, ο καθένας δικαιούται μία κακή μέρα στη δουλειά. Δεν είναι πάντως βιώσιμη μία κατάσταση όπου ο προπονητής κρίνεται παιχνίδι με παιχνίδι. Προς το παρόν δεν προέκυψε αντίδραση από τον Γ.Αλαλφούζο και τη διοίκηση. (LIVE SPORT)

*Η ενίσχυση του ελληνικού στοιχείου στο ρόστερ, βρίσκεται στη μεταγραφική ατζέντα της ΑΕΚ (και) με φόντο τον Γενάρη. Μετά την απόκτηση του Καλοσκάμη, η Ένωση βάζει πλώρη για τα επόμενα... χτυπήματα με άρωμα Ελλάδας. Ένας από τους παίκτες που έπεσε το όνομά του στο τραπέζι το καλοκαίρι, ήταν και ο 21χρονος επιθετικός, Γιώργος Κούτσιας κι έκτοτε παραμένει αποθηκευμένο στην ατζέντα των "κιτρινόμαυρων". (FORZA)

*O Κόντης δεν ευθυνόταν επειδή δεν είχε άλλον επιθετικό στον πάγκο εναντίον της Γκόου Αχέντ Ιγκλς. Αρμόδιος για την ευρωπαϊκή λίστα τον Σεπτέμβριο ήταν ο Βιτόρια και εκείνος επέλεξε μόνο Σφιντέρσκι και Ντέσερς. Ωστόσο, δίπλα στον Βιτόρια υπήρχαν άνθρωποι που εργάζονται στη διοίκηση του Παναθηναϊκού, οι οποίοι όφειλαν να παρέμβουν και, σε συνεννόηση με τον προπονητή, να διορθώσουν τη λίστα, ώστε να προλάβουν τέτοιου είδους προβλήματα. Δεν μπορεί όλοι στο κλαμπ να είναι αμέτοχοι και κάθε στραβό να φορτωθεί στον Πορτογάλο... (LIVE SPORT)

*Με ενοχλήσεις στο πόδι επέστρεψε ο Ρέτσος από το Λονδίνο και πλέον δεν θα είναι διαθέσιμος για το αυριανό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού που μάλιστα έγινε αλλαγή στο φινάλε του αγώνα με την Αρσεναλ προσπάθησε να δοκιμάσει το πόδι του αλλά αποφασίστηκε να μην ζοριστεί και να εκμεταλλευτεί συνάμα και το διάστημα της διακοπής ώστε να ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του. Ο Ρέτσος που έτσι και αλλιώς ακόμη και αν δεν είχε σταθεί άτυχος στο Λονδίνο κόντρα στην Αρσεναλ ήταν πιθανό στην Τούμπα να μην είναι στο βασικό σχήμα από την στιγμή που ο Μεντιλίμπαρ έχει αποφασίσει να κάνει ροτέισον. (SPORTDAY)

*Το γκολ κόντρα στη Θέλτα πήρε λίγη πίεση από τους ώμους του Γιώργου Γιακουμάκη, που ήταν πραγματικά πιεσμένος αναφορικά με το σκοράρισμα. Ο Έλληνας φορ καταλαβαίνει την περιρρέουσα ατμόσφαιρα και έψαχνε εναγωνίως ένα γκολ. Το βρήκε τελικά και μπόρεσε να... ανασάνει. (FORZA)

*Μη νομίζεται ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού έχουν ξεχάσει όσα έγιναν στο Λονδίνο. Θυμωμένοι εμφανίστηκαν στην προπόνηση. Εκνευρισμένοι θα μπορούσε να πει κάποιος και με τους εαυτούς τους, που δεν κατάφεραν να μετουσιώσουν σε γκολ τις ευκαιρίες τους. Το θέμα είναι αν θα την "πληρώσει" τώρα ο ΠΑΟΚ. (ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ)

*Άρχισαν οι μπηχτές για τον Νίκολιτς στην ΑΕΚ μετά από τον διασυρμό στο Τσέλιε. Εντάξει, κάποιοι σπεύδουν να υπερασπιστούν τον Σέρβο επειδή λένε ότι δεν γίνεται να σταυρωθεί ο προπονητής, για μία κακή βραδιά. Αλλά οι άλλοι, οι αμφισβητίες στρέφουν τα πυρά τους στην εικόνα του Γιόβιτς και του Γκρούγιτς, που πνίγηκαν στη Σλοβενία και αποτελούν προσωπικές επιλογές του Μάρκο. (SPORTDAY)

*Επειδή πολλοί μπορεί να θεωρούν ότι ο Παπαδημητρίου έχει τελειώσει από τον Παναθηναϊκό από τη στιγμή που δεν εμφανίστηκε στα τελευταία δύο εντός έδρας ματς στη Λεωφόρο, να σημειώσουμε ότι ήταν παρών και στο Αγρίνιο και στη Βέρνη. Το μέλλον του στο Τριφύλλι παραμένει αβέβαιο, αλλά το παρόν του είναι δεδομένο. (LIVE SPORT)

*Ζεστό ενδιαφέρον για την υπόθεση Ρεμπρόφ-Παναθηναϊκού, ψιθυρίζεται πως υπήρξε και από το Μέγαρο Μαξίμου! Στέλεχος της κυβέρνησης με "βαριά φανέλα" φέρεται να σκάλισε το θέμα κι έριξε σχετικά τηλέφωνα προς Ουκρανία μεριά. Όχι προς τον πρόεδρο της ουκρανικής ομοσπονδίας, Αντρέι Σεφτσένκο, αλλά σε άλλο σημαντικό πρόσωπο και ποδοσφαιράνθρωπο της χώρας που ο λόγος του διαχρονικά μετράει. (FORZA)

*Ο Ολυμπιακός πήγε πάνοπλος στο Λονδίνο απέναντι στην πανίσχυρη Αρσεναλ για να διεκδικήσει το όνειρο την ώρα που ο ΠΑΟΚ πήγε με πάρα πολλές αλλαγές στο βασικό σχήμα στο Βίγκο κόντρα στην Θέλτα με τον Λουτσέσκου προφανώς να κρατάει τους καλύτερους του παίκτες για την Κυριακή. Είναι ξεκάθαρο πως ο ΠΑΟΚ επέλεξε το αυριανό ματς την ώρα που ο Μεντιλίμπαρ έχοντας εμπιστοσύνη σε όλο το ρόστερ που διαθέτει δεν έχει λόγο να κάνει διακρίσεις. (SPORTDAY)

*O Φράνκο Μπαλντίνι, που άνοιξε κανάλι με τον Παναθηναϊκό, φέρεται να σκέφτηκε για προπονητή των "πρασίνων" τον Ντανιέλε Ντε Ρόσι. Μία φορά, εκείνο που κυκλοφορεί στην μανατζερική πιάτσα της γειτονικής χώρας για τον 42χρονο τεχνικό, είναι πως έπειτα το "game over" στη Ρόμα, βάζει σε προτεραιότητα τη συνεργασία με αγγλικό κλαμπ. (FORZA)

