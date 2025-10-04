Οι οπαδοί θα κινηθούν νομικά αν η UEFA εγκρίνει το Μαϊάμι για το Βιγιαρεάλ-Μπαρτσελόνα

Οι φίλ​​​​​​​αθλοι είναι έτοιμοι να κινηθούν νομικά εάν η UEFA εγκρίνει τη διεξαγωγή του αγώνα της Βιγιαρεάλ με την Μπαρτσελόνα στο Μαϊάμι τον Δεκέμβριο.

Σε συνέντευξή του στην ισπανική εφημερίδα «As», ο Ρόναν Εβάιν, διευθυντής των «Football Supporters Europe», τόνισε θα κινηθούν νομικά εάν η UEFA εγκρίνει τη ...μετακίνηση του αγώνα.



Η UEFA θα ανακοινώσει την επόμενη εβδομάδα εάν θα εγκρίνει έναν αγώνα της La Liga (Βιγιαρεάλ-Μπαρτσελόνα στο Μαϊάμι στις 21 Δεκεμβρίου) και έναν αγώνα της Serie A (Μίλαν-Κόμο στο Περθ της Αυστραλίας) που θα διεξαχθούν στο εξωτερικό το Σαββατοκύριακο 20 και 21 Δεκεμβρίου.

«Περίπου 600 ενώσεις φιλάθλων από 30 ευρωπαϊκές χώρες, που εκπροσωπούν περισσότερους από 3 εκατομμύρια πολίτες, εξέφρασαν την έντονη αντίθεσή τους στη μετεγκατάσταση του ποδοσφαίρου. Αυτό το έργο είναι αντίθετο με την ίδια την ουσία του ποδοσφαίρου. Η σύνδεση μεταξύ ενός ποδοσφαιρικού συλλόγου και της επικράτειάς του είναι θεμελιώδης από την ίδρυσή του. Είναι τόσο αντίθετο με τη φύση του ποδοσφαίρου που οι οπαδοί δεν είναι οι μόνοι που αντιτίθενται σε αυτό», είπε και συνέχισε:



«Διατηρούμε στενή συνεργασία με την UEFA τις τελευταίες εβδομάδες και γνωρίζουμε ότι συμμερίζονται τη βαθιά μας ανησυχία για τη...μετεγκατάσταση του ποδοσφαίρου. Είμαστε επομένως βέβαιοι ότι θα εφαρμόσουν τις απαραίτητες διασφαλίσεις για να αποτρέψουν κάτι τέτοιο. Εάν, εγκριθεί να διεξαχθεί στο Μαϊάμι, δεν θα είναι πολύ αργά για τον Χαβιέρ Τέμπας (πρόεδρο της LaLiga) και την RFEF (ισπανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία) να πράξουν το σωστό, να λάβουν ηθική στάση και να ενεργήσουν για το κοινό καλό του ποδοσφαίρου. Εάν η UEFA χορηγήσει την άδειά της, σχεδιάζουμε να ασκήσουμε έφεση ως έσχατη λύση. Θα παραπέμψουμε το θέμα στο διοικητικό δικαστήριο».