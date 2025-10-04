Γκουαρδιόλα για Παλαιστίνη: «Είμαστε μάρτυρες μιας γενοκτονίας, ήδη έχουν πεθάνει χιλιάδες παιδιά» (vid)

Στο πλευρό της Παλαιστίνης στάθηκε ο Πεπ Γκουαρδιόλα, κάνοντας λόγο για «γενοκτονία σε πραγματικό χρόνο» και καλώντας τον κόσμο της Βαρκελώνης σε δημόσια διαμαρτυρία.

Ο τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι πήρε ξεκάθαρη θέση για όσα συμβαίνουν στην λωρίδα της Γάζας, επισημαίνοντας τον θάνατο χιλιάδων παιδιών αλλά και την έλλειψη τροφίμων και πόσιμο νερού.

Μάλιστα, κάλεσε τους πολίτες της Βαρκελώνης να συγκεντρωθούν στους δρόμους στα Jardinets de Gràcia προκειμένου να εκδηλώσουν την οργανωμένη διαμαρτυρίας τους.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είμαστε μάρτυρες μιας γενοκτονίας σε πραγματικό χρόνο, όπου χιλιάδες παιδιά έχουν ήδη πεθάνει και πολλά περισσότερα κινδυνεύουν να πεθάνουν. Η Λωρίδα της Γάζας είναι κατεστραμμένη, και πλήθη ανθρώπων περιπλανιούνται χωρίς προσανατολισμό, χωρίς τροφή, πόσιμο νερό ή φάρμακα.

Μόνο η οργανωμένη κοινωνία των πολιτών μπορεί να σώσει ζωές και να πιέσει τις κυβερνήσεις να δράσουν οριστικά. Στις 4 Οκτωβρίου, στις 12:00, θα πλημμυρίσουμε τους δρόμους στα Jardinets de Gràcia για να απαιτήσουμε τον τερματισμό της γενοκτονίας».