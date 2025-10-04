Ψάχνουν αντίδραση ΟΦΗ και Άρης στην Τρίπολη, θεσσαλικό ντέρμπι στη Λάρισα

Με τρεις αναμετρήσεις ανοίγει η αυλαία της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Το παιχνίδι που δεσπόζει στο σημερινό πρόγραμμα διεξάγεται στην Τρίπολη (18:00, Cosmote Sport 2), με τον ΟΦΗ να ξενιτεύεται για δεύτερη φορά τη φετινή σεζόν, πάλι με ομάδα της Θεσσαλονίκης, λόγω του προβλήματος στον αγωνιστικό χώρο του Παγκρητίου.

Οι Κρητικοί θέλουν να βάλουν "στοπ" στον κατήφορό τους μετά τα συνεχή αρνητικά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα και υποδέχονται τον Άρη που προέρχεται από αναπάντεχη απώλεια με τον Πανσερραϊκό, την πρώτη επί Μανόλο Χιμένεθ. Με τρεις σημαντικές απουσίες οι -τυπικά- γηπεδούχοι, καθώς θα απουσιάσουν οι Σενγκέλια, Φούντας και Θεοδοσουλάκης. Νοκ άουτ ο πολύτιμος Ράτσιτς για τους Κίτρινους, αλλά επανέρχονται οι Δώνης και Καντεβέρε.

Την ίδια ώρα (18:00, Novasports 2) ο Πανσερραϊκός φιλοξενεί τον Αστέρα Aktor, σε μία "εξάποντη" μάχη στην ουρά της βαθμολογίας, αφού συγκατοικούν στην τελευταία θέση. Κοινή συνισταμένη ότι -μαζί με την ΑΕΛ- είναι οι μοναδικές ομάδες που δεν έχουν κάνει ακόμα σεφτέ στις νίκες και ψάχνουν εναγωνίως το πρώτο τρίποντο για να ανασάνουν. Τόσο οι ίδιοι, όσο και οι προπονητές τους... Αμφότεροι μάλιστα πήραν πολύ σημαντικά αποτελέσματα την περασμένη εβδομάδα, παίζοντας με τους δύο της Θεσσαλονίκης, ο Πανσερραϊκός έφυγε με το 1-1 από την έδρα του Άρη και ο Αστέρας ισοφάρισε σε 3-3 τον ΠΑΟΚ ενώ έχανε με 1-3.

Θεσσαλικό ντέρμπι στο "AEL FC Arena" (20:00, Cosmote Sport 2) ανάμεσα στη Λάρισα και τον Βόλο. Για την πρώτη νίκη τους στο φετινό πρωτάθλημα οι "βυσσινί" που έρχονται από έναν σημαντικό βαθμό ψυχολογίας στο Περιστέρι, ενώ έπαιζαν με δέκα παίκτες για 70 λεπτά κόντρα στον Ατρόμητο. Να επανέλθει στα θετικά αποτελέσματα θέλει το συγκρότημα του Φεράντο μετά την -εντός προγράμματος- ήττα από την ΑΕΚ.

Συνοπτικά το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής:

Σάββατο 4/10

18:00 ΟΦΗ-Άρης

18:00 Πανσερραϊκός-Αστέρας

20:30 ΑΕΛ-Βόλος

Κυριακή 5/10

18:00 Κηφισιά-ΑΕΚ

18:00 Λεβαδειακός-Παναιτωλικός

20:30 ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός

21:30 Παναθηναϊκός-Ατρόμητος

