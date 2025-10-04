Ο Μπελότι δεν χάνει το κουράγιο του: «Θα τα πούμε ξανά στο γήπεδο…» (pic)

Ο Αντρέα Μπελότι στάθηκε ιδιαίτερα άτυχος αφού στην τρίτη του συμμετοχή με την φανέλα της Κάλιαρι και ενώ μετρούσε δύο γκολ, υπέστη ρήξη χιαστού.

Ο 31χρονος επιθετικός την Παρασκευή, υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση και έδειξε ότι ο σοβαρός τραυματισμός του δεν τον επηρεάζει δίνοντας ραντεβού στα γήπεδα, μόλις επανέλθει στην δράση.

«Το πρώτο λιθαράκι μπήκε, τώρα υπάρχει σκληρή δουλειά μπροστά. Θα τα πούμε ξανά στο γήπεδο. Με αγάπη, Αντρέα», ανέφερε στο μήνυμά του ο Ιταλός στράικερ της Κάλιαρι.