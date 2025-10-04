Ο Μπελότι δεν χάνει το κουράγιο του: «Θα τα πούμε ξανά στο γήπεδο…» (pic)

Ο 31χρονος επιθετικός την Παρασκευή, υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση και έδειξε ότι ο σοβαρός τραυματισμός του δεν τον επηρεάζει δίνοντας ραντεβού στα γήπεδα, μόλις επανέλθει στην δράση.
«Το πρώτο λιθαράκι μπήκε, τώρα υπάρχει σκληρή δουλειά μπροστά. Θα τα πούμε ξανά στο γήπεδο. Με αγάπη, Αντρέα», ανέφερε στο μήνυμά του ο Ιταλός στράικερ της Κάλιαρι.
🚨🇮🇹 Andrea Belotti (31) has successfully completed the operation that was required following his ACL tear. 🏥— EuroFoot (@eurofootcom) October 3, 2025
"The first brick has been laid and now we have to work hard to continue... See you again on the field, with love, Andrea."
Speedy recovery to him. ❤️ pic.twitter.com/kXFYEPtEJG