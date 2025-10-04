Ίντερ και Ατλέτικο θα δώσουν φιλική αναμέτρηση στη Λιβύη!

Μια ξεχωριστή φιλική αναμέτρηση θα δώσουν Ίντερ και Ατλέτικο Μαδρίτης στην διάρκεια της διακοπής για τις Εθνικές ομάδες.

Οι δύο ομάδες θα ταξιδέψουν στην Λιβύη, για να αναμετρηθούν σε ένα ματς φιλικού χαρακτήρα, με την αναμέτρηση να διεξάγεται στο Benghazi International Stadium.

Οι «νερατζούρι» και οι «ροχιμπλάνκος» δέχθηκαν ένα μεγάλο ποσό από την κυβέρνηση της Λιβύης, προκειμένου να δώσουν την φιλική αναμέτρηση στην Βεγγάζη, στο πλαίσιο του Reconstruction Cup.

To ματς θα διεξαχθεί στις 10 Οκτωβρίου, με το ο Fund ανάπτυξης και αναδιαμόρφωσης της Λιβύης, μεσώ αυτού του αγώνα να θέλει να προμοτάρει τις ριζικές αλλαγές που έχουν γίνει στη Βεγγάζη.