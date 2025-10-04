Αγγλία: Χωρίς Μπέλιγχαμ, Φόντεν και Γκρίλις οι επιλογές Τούχελ

Από την αποστολή των Άγγλων υπάρχουν τρεις σημαντικές απουσίες, αφού ο Γερμανός τεχνικός δεν συμπεριέλαβε στις κλήσεις του, τον Φιλ Φόντεν, τον Τζακ Γκρίλις και τον Τζουντ Μπέλιγχαμ.
Ο Φόντεν επέστρεψε σε φόρμα για τη Μάντσεστερ Σίτι με δύο γκολ και δύο ασίστ στην αρχή της σεζόν, ενώ ο Γκρίλις κέρδισε το βραβείο του Παίκτη του Μήνα στην Premier League, έχοντας τέσσερις ασίστ για την Έβερτον.
Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ επίσης δεν κλήθηκε, παρά την επιστροφή του στη δράση για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο 22χρονος άσος είχε μείνει εκτός από την επέμβαση που υποβλήθηκε τον Ιούλιο για την αντιμετώπιση ενός μακροχρόνιου προβλήματος στον αριστερό ώμο
Η αποστολή των «τριών λιονταριών»:
Τερματοφύλακες: Ντιν Χέντερσον, Τζόρνταν Πίκφορντ, Τζέιμς Τράφορντ
Αμυντικοί: Νταν Μπερν, Μαρκ Γκουέχι, Ρις Τζέιμς, Έζρι Κόνσα, Μάιλς Λιούις-Σκέλι, Τζάρελ Κουάνσα, Ντιέντ Σπενς, Τζον Στόουνς
Μέσοι: Έλιοτ Άντερσον, Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ, Τζόρνταν Χέντερσον, Ρούμπεν Λόφτους-Τσικ, Ντέκλαν Ράις, Μόργκαν Ρότζερς
Επιθετικοί: Τζάροντ Μπόουεν, Εμπερέχι Έζε, Άντονι Γκόρντον, Χάρι Κέιν, Μάρκους Ράσφορντ, Μπουκάγιο Σάκα, Όλι Γουότκινς