Αγγλία: Χωρίς Μπέλιγχαμ, Φόντεν και Γκρίλις οι επιλογές Τούχελ

Ο προπονητής της Αγγλίας ανακοίνωσε την αποστολή για τον φιλικό αγώνα εναντίον της Ουαλίας και τον προκριματικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 εναντίον της Λετονίας, στο επερχόμενο διάλειμμα για τις Εθνικές ομάδες.

Από την αποστολή των Άγγλων υπάρχουν τρεις σημαντικές απουσίες, αφού ο Γερμανός τεχνικός δεν συμπεριέλαβε στις κλήσεις του, τον Φιλ Φόντεν, τον Τζακ Γκρίλις και τον Τζουντ Μπέλιγχαμ.

Ο Φόντεν επέστρεψε σε φόρμα για τη Μάντσεστερ Σίτι με δύο γκολ και δύο ασίστ στην αρχή της σεζόν, ενώ ο Γκρίλις κέρδισε το βραβείο του Παίκτη του Μήνα στην Premier League, έχοντας τέσσερις ασίστ για την Έβερτον.

Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ επίσης δεν κλήθηκε, παρά την επιστροφή του στη δράση για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο 22χρονος άσος είχε μείνει εκτός από την επέμβαση που υποβλήθηκε τον Ιούλιο για την αντιμετώπιση ενός μακροχρόνιου προβλήματος στον αριστερό ώμο

Η αποστολή των «τριών λιονταριών»:

Τερματοφύλακες: Ντιν Χέντερσον, Τζόρνταν Πίκφορντ, Τζέιμς Τράφορντ

Αμυντικοί: Νταν Μπερν, Μαρκ Γκουέχι, Ρις Τζέιμς, Έζρι Κόνσα, Μάιλς Λιούις-Σκέλι, Τζάρελ Κουάνσα, Ντιέντ Σπενς, Τζον Στόουνς

Μέσοι: Έλιοτ Άντερσον, Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ, Τζόρνταν Χέντερσον, Ρούμπεν Λόφτους-Τσικ, Ντέκλαν Ράις, Μόργκαν Ρότζερς

Επιθετικοί: Τζάροντ Μπόουεν, Εμπερέχι Έζε, Άντονι Γκόρντον, Χάρι Κέιν, Μάρκους Ράσφορντ, Μπουκάγιο Σάκα, Όλι Γουότκινς