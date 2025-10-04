Ο Τούντορ θέλει τον Κεσιέ στη Γιουβέντους

Ο Φρανκ Κεσιέ έχει αποφασίσει να φύγει από την Αλ Αχλί και το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας και ψάχνει για ομάδα ώστε να επιστρέψει στην Ευρώπη.

Ο 28χρονος διεθνής μέσος από την Ακτή Ελεφαντοστού, σύμφωνα με την ιταλική ιστοσελίδα “Calciomercato” έχει πρόταση από τη Γιουβέντους, μετά από σχετική εισήγηση του προπονητή της, Ιγκόρ Τούντορ. Η ομάδα του Τορίνο θέλει τον 28χρονο άσο, προσφέροντας του τριετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Πάντως το πρόβλημα στις επαφές με τον Κεσιέ είναι οι ετήσιες αποδοχές του, καθώς στη Σαουδική Αραβία κάθε χρόνο κερδίζει 15 εκατ. ευρώ, ποσό που προσπαθεί να μειώσει η διοίκηση της ιταλικής ομάδας.

Ο Κεσιέ γνωρίζει καλά τη Serie A, που είχε κάνει σπουδαία καριέρα με τη φανέλα της Αταλάντα και της Μίλαν, πριν μεταγραφεί το καλοκαίρι του 2023 στην Μπαρτσελόνα.